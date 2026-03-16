Batatais, cidade da região de Franca, ganhou um reforço importante na formação esportiva de crianças e adolescentes. Na última semana, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo inaugurou no município dois novos centros de formação esportiva, voltados ao incentivo da prática esportiva, descoberta de talentos e desenvolvimento de jovens atletas.
Um dos projetos implantados é o Tatame dos Campeões, voltado ao ensino do judô. A iniciativa oferece aulas gratuitas para 60 alunos com idades entre 7 e 17 anos. Os treinamentos ocorrem de segunda a sábado, distribuídos em oito períodos, com atividades realizadas na rua Coronel Joaquim Rosa, 659, no Centro.
Além da formação esportiva, o projeto também possui equipes de competição, que participam de torneios oficiais organizados pela Federação Paulista de Judô e pela Confederação Brasileira de Judô. Os atletas disputam competições nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-18.
Outro centro implantado na cidade é voltado aos esportes equestres. As atividades são realizadas no Rancho Mega Horse, localizado a cerca de quatro quilômetros do local onde ocorrem as aulas de judô. O espaço recebe o Centro de Formação Esportiva da modalidade Três Tambores, coordenado pelo Instituto Apab.
No projeto, 60 alunos com idades entre 8 e 17 anos participam de aulas gratuitas duas vezes por semana, com duração de uma hora. Durante as atividades, os participantes aprendem desde os cuidados básicos com os animais até técnicas específicas da modalidade, que consiste em contornar três tambores posicionados em formato de triângulo no menor tempo possível.
De acordo com o governo estadual, desde janeiro deste ano já foram implantados 24 centros de formação esportiva em 22 municípios paulistas. O investimento total é de R$ 5,7 milhões e foi viabilizado por meio de um chamamento público que selecionou organizações sociais responsáveis pela implantação e execução dos projetos em parceria com o Estado.
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