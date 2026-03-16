Batatais, cidade da região de Franca, ganhou um reforço importante na formação esportiva de crianças e adolescentes. Na última semana, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo inaugurou no município dois novos centros de formação esportiva, voltados ao incentivo da prática esportiva, descoberta de talentos e desenvolvimento de jovens atletas.

Um dos projetos implantados é o Tatame dos Campeões, voltado ao ensino do judô. A iniciativa oferece aulas gratuitas para 60 alunos com idades entre 7 e 17 anos. Os treinamentos ocorrem de segunda a sábado, distribuídos em oito períodos, com atividades realizadas na rua Coronel Joaquim Rosa, 659, no Centro.

Além da formação esportiva, o projeto também possui equipes de competição, que participam de torneios oficiais organizados pela Federação Paulista de Judô e pela Confederação Brasileira de Judô. Os atletas disputam competições nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-18.