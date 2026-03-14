Após garantir vaga ao Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas), o técnico do Sesi Franca, Helinho Garcia Filho, lembrou que o playoff contra o Minas pelas quartas de final foi muito equilibrado e decido nos detalhes. O francano diz que a meta, agora, é garantir a vaga no mundial de basquete.

A série melhor de três ficou 2 a 1 para os francanos, com a vaga sendo conquistada na noite de quinta-feira, 12, perante sua torcida, no ginásio "Pedrocão". O Franca venceu o Minas por 103 a 91.

“Chegar ao Final Four da BCLA é sonho de qualquer equipe. A gente sabe o quanto isso é importante, mais uma vez estarmos chegando com um time competitivo, que se mostra unido, que batalha no dia a dia, cuidando dos valores e mostrando união”, disse o treinador.