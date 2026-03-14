O novo técnico da Francana, José Oliveira, já treinou a equipe nessa sexta-feira, 13, em preparação para a partida importante neste domingo, 15, às 10h, contra o Rio Claro, no estádio "Lanchão", em Franca, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3.
A Veterana está na zona de rebaixamento e precisa vencer os dois jogos restantes para não depender de outros resultados e evitar o rebaixamento para a Série A4.
A equipe esmeraldina está na 15ª colocação com 7 pontos. Na última rodada, a Veterana enfrentará o Marília, fora de casa.
José Oliveira disse que as duas partidas restantes serão encaradas como uma batalha. "Nós temos duas batalhas pela frente. Temos que darmos as mãos agora, nos abraçar - a cidade, torcedor, diretoria, imprensa - e remar para o mesmo lado para que a gente consiga já neste domingo fazer um grande jogo, conquistar um grande resultado."
O técnico convoca a torcida para o jogo em casa e lembra que jogar em Franca contra a Francana sempre foi difícil. "A gente que está no futebol há muito tempo conhece a tradição da Francana, conhece o torcedor... Espero que o torcedor venha nos apoiar para a Francana sair dessa situação", finalizou.
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