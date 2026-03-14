O novo técnico da Francana, José Oliveira, já treinou a equipe nessa sexta-feira, 13, em preparação para a partida importante neste domingo, 15, às 10h, contra o Rio Claro, no estádio "Lanchão", em Franca, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3.

A Veterana está na zona de rebaixamento e precisa vencer os dois jogos restantes para não depender de outros resultados e evitar o rebaixamento para a Série A4.

A equipe esmeraldina está na 15ª colocação com 7 pontos. Na última rodada, a Veterana enfrentará o Marília, fora de casa.