Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 36 e 35 anos, e na apreensão de uma grande quantidade de drogas avaliadas em mais de meio milhão de reais na noite dessa quarta-feira, 11, na Vila Santa Teresinha.

A ação ocorreu durante diligências realizadas por investigadores para combater o tráfico de entorpecentes na cidade e acabou revelando um esquema estruturado de comercialização de drogas, com variedade de substâncias, dinheiro em espécie, materiais utilizados para embalo e até um veículo que seria utilizado na logística do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, a ação ocorreu por volta das 21h30, quando os policiais abordaram os dois suspeitos em circunstâncias que indicavam a prática de comércio ilícito de entorpecentes em larga escala, além de associação criminosa.