Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 36 e 35 anos, e na apreensão de uma grande quantidade de drogas avaliadas em mais de meio milhão de reais na noite dessa quarta-feira, 11, na Vila Santa Teresinha.
A ação ocorreu durante diligências realizadas por investigadores para combater o tráfico de entorpecentes na cidade e acabou revelando um esquema estruturado de comercialização de drogas, com variedade de substâncias, dinheiro em espécie, materiais utilizados para embalo e até um veículo que seria utilizado na logística do crime.
De acordo com informações da Polícia Civil, a ação ocorreu por volta das 21h30, quando os policiais abordaram os dois suspeitos em circunstâncias que indicavam a prática de comércio ilícito de entorpecentes em larga escala, além de associação criminosa.
Na primeira abordagem, os investigadores localizaram com o suspeito de 36 anos e também em sua residência uma variedade de drogas já fracionadas para venda. Foram apreendidos 14 pinos de cocaína, nove porções da mesma droga em material sólido particulado que totalizaram cerca de 20 gramas, além de nove porções de haxixe, ice ou dry, também com aproximadamente 20 gramas.
Ainda no local, os policiais encontraram diferentes tipos de maconha. Entre os materiais, estavam 11 porções de maconha gourmet das variedades conhecidas como “Wolf” e “Tankle”, além de 15 tabletes da droga embalados em plástico filme, que juntos pesaram cerca de 463 gramas. Outras três porções de maconha gourmet, totalizando aproximadamente 30 gramas, também foram apreendidas.
Com o suspeito, os investigadores localizaram ainda R$ 1.819 em dinheiro, um simulacro de pistola, um telefone celular iPhone e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes, como rolos de plástico filme e vários sacos plásticos do tipo “zip-lock”.
Segunda prisão
As diligências continuaram e levaram os policiais até o segundo envolvido, um homem de 35 anos. No local ligado a ele, os investigadores encontraram uma quantidade ainda maior de drogas e diversos itens utilizados para o preparo e distribuição do material ilícito.
Foram apreendidos 19 tijolos de maconha que, juntos, pesaram aproximadamente 23,6 quilos. Também foram localizados 20 pacotes embalados a vácuo contendo maconha gourmet das variedades “Gold” e “Tankle”, totalizando cerca de 3,1 quilos.
Além disso, os policiais apreenderam oito porções e uma porção solta de maconha gourmet, que somaram cerca de 1 quilo, bem como 24 porções entre tabletes e embalagens “zip-lock” de variedades conhecidas como “Grunca” e “Silver”, que pesaram aproximadamente 433 gramas.
Durante a busca, os investigadores também encontraram outras drogas sintéticas. Foram localizados um pacote grande e 15 pequenos de substância semelhante ao chamado “MD”, totalizando cerca de 95 gramas, além de centenas de comprimidos de ecstasy que, juntos, pesaram cerca de 450 gramas.
Em uma mochila, os policiais ainda apreenderam oito pacotes contendo micropontos de LSD e porções de haxixe, ice ou dry, com aproximadamente 22 gramas.
Com o homem de 35 anos foram apreendidos R$ 1.679 em dinheiro, dois telefones celulares — um aparelho Samsung e um iPhone — além de três balanças de precisão, tesoura, etiquetas e diversos rolos de plástico filme e sacos plásticos do tipo “zip-lock”, normalmente utilizados para fracionar e embalar drogas para comercialização.
Um veículo Jeep Renegade, que segundo a investigação era utilizado no transporte e na logística do tráfico, também foi apreendido pelos policiais.
Diante da grande quantidade e diversidade de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 500 mil, e do material encontrado que indicava estrutura para distribuição em larga escala, o delegado responsável pela ocorrência, Alan Bazalha Lopes, ratificou a prisão em flagrante dos dois homens.
A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo a polícia, os dois suspeitos não possuíam antecedentes criminais.
Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a unidade especializada da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.
