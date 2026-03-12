Um aposentado de 74 anos saiu ileso depois que a casa onde mora pegou fogo na noite desta quarta-feira, 11, na Vila Exposição, em Franca. O incêndio teria começado após uma vela cair dentro do imóvel.
De acordo com o próprio morador, a vela estava acesa em um pequeno altar religioso dentro da residência. Em determinado momento, ela caiu e as chamas começaram a se espalhar pela casa.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou trabalhar para controlar o fogo. As equipes encontraram dificuldade para entrar no imóvel e localizar o foco das chamas por causa do grande acúmulo de materiais no interior da residência.
Segundo o aposentado, ele guarda grande quantidade de latinhas de alumínio e outros recicláveis dentro da casa. O material fica protegido por grades porque, de acordo com ele, o imóvel já foi alvo várias vezes de pessoas que pulavam o muro para furtar as latinhas.
Após o combate ao incêndio, os bombeiros deixaram o local em segurança. O aposentado foi para a casa de um familiar.
