Um aposentado de 74 anos saiu ileso depois que a casa onde mora pegou fogo na noite desta quarta-feira, 11, na Vila Exposição, em Franca. O incêndio teria começado após uma vela cair dentro do imóvel.

De acordo com o próprio morador, a vela estava acesa em um pequeno altar religioso dentro da residência. Em determinado momento, ela caiu e as chamas começaram a se espalhar pela casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou trabalhar para controlar o fogo. As equipes encontraram dificuldade para entrar no imóvel e localizar o foco das chamas por causa do grande acúmulo de materiais no interior da residência.