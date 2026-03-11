12 de março de 2026
TRÁFICO

Dois são presos com drogas avaliadas em R$ 500 mil em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Civil
Drogas apreendidas pela Polícia Civil na Vila Santa Terezinha, em Franca
Drogas apreendidas pela Polícia Civil na Vila Santa Terezinha, em Franca

Dois homens foram presos em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na noite desta quarta-feira, 11, durante uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Santa Teresinha, na região Norte de Franca. A ação resultou na apreensão de drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores monitoravam um ponto suspeito de funcionar como “casa bomba”, local utilizado para armazenar drogas que seriam distribuídas na cidade.

Durante a operação, um dos suspeitos foi surpreendido enquanto recolhia entorpecentes para realizar entregas.

Na sequência, os policiais entraram no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas de diversos tipos. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

Além dos entorpecentes, um veículo Jeep Renegade que seria utilizado na logística do tráfico também foi apreendido.

Os dois suspeitos, de 35 e 36 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, nenhum deles possuía antecedentes criminais.

Eles foram levados para a delegacia e permaneceram à disposição da Justiça. A quantidade exata e os tipos de drogas apreendidas ainda devem ser detalhados pela Polícia Civil.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

