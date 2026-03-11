Dois homens foram presos em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na noite desta quarta-feira, 11, durante uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Santa Teresinha, na região Norte de Franca. A ação resultou na apreensão de drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores monitoravam um ponto suspeito de funcionar como “casa bomba”, local utilizado para armazenar drogas que seriam distribuídas na cidade.

Durante a operação, um dos suspeitos foi surpreendido enquanto recolhia entorpecentes para realizar entregas.