Dois homens foram presos em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na noite desta quarta-feira, 11, durante uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Santa Teresinha, na região Norte de Franca. A ação resultou na apreensão de drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores monitoravam um ponto suspeito de funcionar como “casa bomba”, local utilizado para armazenar drogas que seriam distribuídas na cidade.
Durante a operação, um dos suspeitos foi surpreendido enquanto recolhia entorpecentes para realizar entregas.
Na sequência, os policiais entraram no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas de diversos tipos. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.
Além dos entorpecentes, um veículo Jeep Renegade que seria utilizado na logística do tráfico também foi apreendido.
Os dois suspeitos, de 35 e 36 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, nenhum deles possuía antecedentes criminais.
Eles foram levados para a delegacia e permaneceram à disposição da Justiça. A quantidade exata e os tipos de drogas apreendidas ainda devem ser detalhados pela Polícia Civil.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
