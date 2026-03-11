O Sesi Franca Basquete perdeu para o Minas, por 110 a 101, na noite desta quarta-feira, 11, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo segundo jogo das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas). Com o resultado, a série melhor de três partidas está empatada em 1 a 1.
Agora a vaga para as semifinais da competição será decidida nesta quinta-feira, 12, às 19h10, novamente no Pedrocão.
O jogo
Franca abriu o placar com Georginho, mas logo em seguida o Minas deu o troco com Eric McCree. As duas equipes se revezaram no marcador, prevalecendo o equilíbrio com o primeiro período terminando de 23 a 23. O time da casa abriu vantagem, vencendo o segundo quarto por 26 a 22, totalizando 49 a 45.
Na volta do intervalo, o time de Franca não conseguiu fazer uma defesa consistente. Com isso, perdeu o terceiro período por 33 a 22, com a equipe de Belo Horizonte com sete pontos de vantagem. Os paulistas perderam também o último quarto por 32 a 30.
No finalzinho do jogo, houve uma confusão. O Mineiro deixou o corpo em Williams, que ficou caído em quadra. Seu companheiro, Eric McCree, entrou na confusão e foi até o banco de reservas tomar satisfação com o time do Franca, começando um empurra-empurra, com McCree caindo na quadra, ficando mais furioso. Após análise da arbitragem, o jogador foi expulso. Após cobranças de faltas dos dois lados, o Minas saiu vitorioso.
Williams e McCree foram os grandes destaques da partida, com 27 e 26 pontos, respectivamente, para o Minas. O maior pontuador do Franca foi Lucas Dias, com 17 pontos.
