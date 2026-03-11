O Sesi Franca Basquete perdeu para o Minas, por 110 a 101, na noite desta quarta-feira, 11, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo segundo jogo das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas). Com o resultado, a série melhor de três partidas está empatada em 1 a 1.

Agora a vaga para as semifinais da competição será decidida nesta quinta-feira, 12, às 19h10, novamente no Pedrocão.

O jogo

Franca abriu o placar com Georginho, mas logo em seguida o Minas deu o troco com Eric McCree. As duas equipes se revezaram no marcador, prevalecendo o equilíbrio com o primeiro período terminando de 23 a 23. O time da casa abriu vantagem, vencendo o segundo quarto por 26 a 22, totalizando 49 a 45.