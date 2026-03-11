A Francana perdeu para o União São João, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 11, no estádio “Hermínio Ometto”, em Araras, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. Com o resultado, a Francana entrou na zona de rebaixamento do campeonato, permanecendo com 7 pontos, na 15ª colocação.
O União São João começou no ataque, mas foi a Francana que quase marcou o primeiro aos 9 minutos. O volante Marquinhos chutou de fora da área, a bola ia no cantinho, mas o goleiro Matheus espalmou a bola para escanteio.
O time da casa tinha maior posse de bola e, em um cruzamento da direita, o lateral da Francana, Matheus Bolt, foi tentar tirar a bola, mas furou. A bola pegou em seu corpo e foi contra o gol, mas o Wesley, atento, conseguiu espalmar a bola, evitando o gol contra.
Aos 41 minutos, o time da casa abriu o placar. Alex entrou dribando na zaga da Francana e cruzou para Ruan só empurrar a bola para dentro do gol.
No começo da segunda etapa, o time de Araras conseguiu o seu segundo gol. Novamente com uma tabela entre Alex e Ruan, que ampliou o marcador.
Em seguida, a Francana saiu ao ataque e teve algumas chances. Aos 39 minutos, conseguiu diminuir o placar através de Gabriel Vitor, que tinha acabado de entrar. Ele dominou a bola dentro da área, passou pelo zagueiro e bateu forte sem defesa para o goleiro Matheus. A partir daí, o jogo ficou aberto com chances para os dois lados.
O Desportivo Brasil, adversário da Francana na luta contra o rebaixamento, empatou por 0 a 0 com o Catanduva fora de casa. Com esse ponto conquistado, a equipe chegou a oito pontos no campeonato, empurrando a Veterana para a “zona da degola”.
A Francana volta a jogar pela A3, neste domingo, 15, às 10h, contra o Rio Claro, no estádio “Lanchão”, em Franca.
