A Secretaria de Saúde de Franca realizará no próximo sábado, 14 mais uma edição da “Operação Contra a Dengue”. A ação é voltada para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, os trabalhos serão concentrados nos bairros Jardins Aeroporto 2 e 3, a partir das 8h.
Durante a operação, equipes da Prefeitura irão recolher materiais que podem acumular água, como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. Os moradores devem deixar os objetos nas calçadas na noite anterior ou antes do início da coleta.
O caminhão vai percorrer diversas vias da região, entre elas as ruas Coronel Vitor de Mendonça Ribeiro, Geraldo Bassoteli, Padre Vitor de Almeida e Rômulo Pressoto, além das avenidas Gabriela de Almeida Pirajá, César Martins de Pirajá e José do Nascimento.
A Secretaria de Saúde alerta que não serão recolhidos móveis nem pneus provenientes de borracharias. As equipes também não entrarão nas residências para retirar os materiais.
Desde o início do ano, a operação já foi realizada em quatro edições e retirou mais de 12 toneladas de materiais inservíveis de bairros como Jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real.
Casos de dengue
Segundo a Secretaria de Saúde, Franca registra até o momento 361 casos de dengue em 2026, sem mortes confirmadas pela doença.
Moradores que quiserem mais informações podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelos telefones (16) 3706-8437, 3706-8438 ou 3706-8439.
