A Secretaria de Saúde de Franca realizará no próximo sábado, 14 mais uma edição da “Operação Contra a Dengue”. A ação é voltada para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, os trabalhos serão concentrados nos bairros Jardins Aeroporto 2 e 3, a partir das 8h.

Durante a operação, equipes da Prefeitura irão recolher materiais que podem acumular água, como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. Os moradores devem deixar os objetos nas calçadas na noite anterior ou antes do início da coleta.

O caminhão vai percorrer diversas vias da região, entre elas as ruas Coronel Vitor de Mendonça Ribeiro, Geraldo Bassoteli, Padre Vitor de Almeida e Rômulo Pressoto, além das avenidas Gabriela de Almeida Pirajá, César Martins de Pirajá e José do Nascimento.