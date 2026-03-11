O Sesi Franca Basquete enfrenta o Minas nesta quarta-feira, 11, às 19h40, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Este é o segundo jogo da série melhor de três das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas).

A equipe comandada por Helinho Garcia venceu o primeiro duelo em Belo Horizonte (MG) por 98 a 90, liderando a série por 1 a 0.

Uma nova vitória nesta quarta-feira garante a vaga do time francano nas semifinais da competição internacional. Já o Minas, comandado pelo francano Leonardo Costa, precisa vencer para levar a série para um terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, 12, às 19h10, também em Franca.