O Sesi Franca Basquete enfrenta o Minas nesta quarta-feira, 11, às 19h40, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Este é o segundo jogo da série melhor de três das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas).
A equipe comandada por Helinho Garcia venceu o primeiro duelo em Belo Horizonte (MG) por 98 a 90, liderando a série por 1 a 0.
Uma nova vitória nesta quarta-feira garante a vaga do time francano nas semifinais da competição internacional. Já o Minas, comandado pelo francano Leonardo Costa, precisa vencer para levar a série para um terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, 12, às 19h10, também em Franca.
O pivô Felício destaca a força do time e a chance de fechar a série em casa. "A gente é um grupo muito forte, foi um jogo difícil em Belo Horizonte, mas agora a gente tem uma chance muito grande de fechar a série nesta quarta-feira dentro de casa".
Helinho poderá contar com todos os jogadores para tentar buscar a vaga. “Agora é tentar repetir a boa atuação da primeira partida da série jogando em casa para garantirmos a classificação com o apoio de nossa torcida”.
