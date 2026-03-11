11 de março de 2026
Sesi Franca busca fechar série contra o Minas nesta quarta-feira

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Felício durante o treino: o pivô acredita na classificação na noite desta quarta-feira
Felício durante o treino: o pivô acredita na classificação na noite desta quarta-feira

O Sesi Franca Basquete enfrenta o Minas nesta quarta-feira, 11, às 19h40, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Este é o segundo jogo da série melhor de três das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas).

A equipe comandada por Helinho Garcia venceu o primeiro duelo em Belo Horizonte (MG) por 98 a 90, liderando a série por 1 a 0.

Uma nova vitória nesta quarta-feira garante a vaga do time francano nas semifinais da competição internacional. Já o Minas, comandado pelo francano Leonardo Costa, precisa vencer para levar a série para um terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, 12, às 19h10, também em Franca.

O pivô Felício destaca a força do time e a chance de fechar a série em casa. "A gente é um grupo muito forte, foi um jogo difícil em Belo Horizonte, mas agora a gente tem uma chance muito grande de fechar a série nesta quarta-feira dentro de casa".

Helinho poderá contar com todos os jogadores para tentar buscar a vaga. “Agora é tentar repetir a boa atuação da primeira partida da série jogando em casa para garantirmos a classificação com o apoio de nossa torcida”.

