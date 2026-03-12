A Polícia Civil investiga o caso de uma adolescente de 14 anos que apareceu em um vídeo colocando um cigarro na boca de uma criança de 1 ano, que completou aniversário em fevereiro. Ambas são irmãs e moram em São José da Bela Vista.
Em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, o delegado Eduardo Lopes Bonfim explicou como as imagens chegaram até a polícia e quais são os próximos passos da investigação. Segundo ele, o caso foi registrado como ato infracional por maus-tratos contra criança e a partir dessa quarta-feira, 11, os envolidos começaram a ser ouvidos.
De acordo com o delegado, a polícia tomou conhecimento do caso após a circulação do vídeo nas redes sociais.
“A partir do momento do conhecimento, eu, que sou responsável hoje pela delegacia de São José da Bela Vista, já acionei o investigador para que ele corresse para tanto identificar essa adolescente, e acionar o Conselho Tutelar também.”
Adolescente foi identificada
Segundo o delegado, após as primeiras diligências, a adolescente foi localizada e um boletim de ocorrência foi registrado.
“Foi elaborado um boletim de ocorrência de ato infracional de maus-tratos e na data de hoje (quarta-feira) já determinei à escrivã de São José da Bela Vista que ouça todas as partes envolvidas, seja mãe, avó e a adolescente. Nós queremos saber quem estava filmando.”
O delegado explicou que a identificação da adolescente ocorreu no final da tarde de terça-feira, 10, o que impossibilitou ouvir todos os envolvidos naquele momento.
Segundo ele, a escrivã responsável pelo caso possui curso especializado para ouvir adolescentes, o que garante maior cuidado durante o procedimento.
Adolescente é irmã da criança
Durante a apuração inicial, a polícia confirmou que a adolescente possui grau de parentesco com o bebê.
“Ela é irmã da criança por parte de mãe.”
Ainda de acordo com o delegado, o Conselho Tutelar acompanhou o caso e avaliou a situação da criança.
“O Conselho Tutelar acompanhou tudo e achou que a criança não estava em estado de vulnerabilidade, então a criança ficou com a mãe e a adolescente com a avó, já que ela mora com a avó”.
O caso será encaminhado ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude, que deverão analisar as medidas cabíveis.
Adolescente pode responder por maus-tratos
O delegado explicou que a conduta pode ser enquadrada como maus-tratos contra criança.
“É como eu disse, foi feito um boletim de ocorrência de ato infracional de maus-tratos. Isso é mau-trato contra uma criança, é algo que não deve ocorrer”.
Ele também destacou que situações semelhantes, que muitas vezes são tratadas como brincadeira, também podem configurar crime.
“Assim como é dar bebida, espuma de cerveja, passar o dedo em bebida e colocar na boca da criança. Qualquer pessoa, maior ou menor, também vai responder pelo crime de maus-tratos”, afirmou.
Suspeita de maconha ainda será investigada
Nos comentários das redes sociais, algumas pessoas levantaram a hipótese de que o cigarro poderia ser de maconha. Porém, segundo o delegado, isso ainda não foi confirmado.
“Aparentemente parece um cigarro normal, mas nós vamos querer chegar até quem gravou para que a gente possa ver no celular dele direto a filmagem para ver realmente que tipo de cigarro era aquele”, acrescentou.
Quem filmou também pode ser investigado
A Polícia Civil também avalia se a pessoa responsável pela gravação pode responder por algum crime.
“Vai depender de quem é, quem foi, por que aconteceu. Precisamos entender a situação em que ocorreu essa filmagem. Esse celular estava de pé em algum lugar, então a gente precisa confirmar para depois ver em qual caso nós vamos enquadrar essa pessoa”, explicou o delegado.
As investigações seguem em andamento e novas informações devem surgir após os depoimentos de todos os envolvidos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.