A Polícia Civil investiga o caso de uma adolescente de 14 anos que apareceu em um vídeo colocando um cigarro na boca de uma criança de 1 ano, que completou aniversário em fevereiro. Ambas são irmãs e moram em São José da Bela Vista.

Em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, o delegado Eduardo Lopes Bonfim explicou como as imagens chegaram até a polícia e quais são os próximos passos da investigação. Segundo ele, o caso foi registrado como ato infracional por maus-tratos contra criança e a partir dessa quarta-feira, 11, os envolidos começaram a ser ouvidos.

De acordo com o delegado, a polícia tomou conhecimento do caso após a circulação do vídeo nas redes sociais.