O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca formalizou, nesta quarta-feira, 11, um despacho cobrando explicações sobre denúncias envolvendo o vereador e presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL). O parlamentar é acusado de dirigir o carro oficial do Legislativo francano, mesmo estando com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada e em velocidade acima do permitido. Registros do GPS mostram o veículo a 161 km/h na Rodovia dos Bandeirantes, onde o limite máximo é de 120 km/h. Fransérgio nega.

Nos últimos dias, Fransérgio esteve envolvido em dois casos que abalaram os bastidores do Legislativo da cidade. No mais recente, ele solicitou um veículo da Câmara para uma viagem a São Paulo, entre os dias 5 e 8 deste mês. O pedido foi feito em seu nome, com a dispensa do motorista legislativo.

No entanto, Fransérgio está com sua Carteira de Habilitação cassada e não pode dirigir. Imagem sugere que o vereador chegou à sede da Câmara dirigindo o veículo Virtus, preto, placa TGF-1A62, mas ele nega. O parlamentar disse que seu assessor Luís Marcelo Ramos foi quem dirigiu o carro durante a viagem.