O Portal GCN, da rede Sampi, consolidou em fevereiro de 2026 sua posição de liderança absoluta no jornalismo digital de Franca e região. Com 1.512.680 visitas, 3.398.533 leituras de matérias e participação de 85,1% no mercado, o veículo praticamente não tem concorrência em termos de audiência: a distância para o segundo colocado supera 1.200%, segundo dados de SimilarWeb e Google Analytics.

Os números revelam uma hegemonia incontestável. Enquanto o GCN registrou mais de 1,5 milhão de acessos apenas em fevereiro, o segundo portal da região, o Hertz Notícias, teve 112.104 visitas, uma diferença de 1.249%. Na sequência, aparecem Pop Mundi (49.680 visitas), Jornal da Franca (20.602) e Franca 24 Horas (9.619). Outros oito portais têm audiências inferiores. Somados, todos os 12 concorrentes representam apenas 14,9% da audiência digital da cidade. O GCN, sozinho, 85,1%.

Nove em cada dez leitores escolhem o GCN

A participação de 85,1% do GCN no mercado digital significa que praticamente nove em cada dez francanos que buscam informação online acessam o portal. O percentual representa crescimento em relação a fevereiro de 2025, quando a participação era de 79,56% — um avanço de 5,5 pontos percentuais que amplia ainda mais a liderança.