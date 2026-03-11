O Portal GCN, da rede Sampi, consolidou em fevereiro de 2026 sua posição de liderança absoluta no jornalismo digital de Franca e região. Com 1.512.680 visitas, 3.398.533 leituras de matérias e participação de 85,1% no mercado, o veículo praticamente não tem concorrência em termos de audiência: a distância para o segundo colocado supera 1.200%, segundo dados de SimilarWeb e Google Analytics.
Os números revelam uma hegemonia incontestável. Enquanto o GCN registrou mais de 1,5 milhão de acessos apenas em fevereiro, o segundo portal da região, o Hertz Notícias, teve 112.104 visitas, uma diferença de 1.249%. Na sequência, aparecem Pop Mundi (49.680 visitas), Jornal da Franca (20.602) e Franca 24 Horas (9.619). Outros oito portais têm audiências inferiores. Somados, todos os 12 concorrentes representam apenas 14,9% da audiência digital da cidade. O GCN, sozinho, 85,1%.
Nove em cada dez leitores escolhem o GCN
A participação de 85,1% do GCN no mercado digital significa que praticamente nove em cada dez francanos que buscam informação online acessam o portal. O percentual representa crescimento em relação a fevereiro de 2025, quando a participação era de 79,56% — um avanço de 5,5 pontos percentuais que amplia ainda mais a liderança.
"Os números falam por si. É gratificante saber que mesmo num ambiente tão competitivo, com tantos portais de notícias operando na cidade, o GCN mantém uma posição tão privilegiada. Praticamente nove em cada dez leitores usam o GCN para se informar. É um grande orgulho e um reconhecimento pela seriedade do trabalho, pelo empenho de uma equipe dedicada e também reflexo da profunda sintonia que mantemos com a população de Franca e região", afirmou Corrêa Neves Junior, diretor e editor do portal GCN.
Distância para concorrentes ultrapassa 1.200%
A comparação com os principais concorrentes evidencia a dimensão da liderança do GCN. O portal tem 1.249% mais visitas que o Hertz Notícias (segundo colocado), 2.945% mais que o Pop Mundi (terceiro), e 7.242% mais que o Jornal da Franca (quarto). Em relação ao Franca 24 Horas, a diferença chega a 15.626%.
Na prática, o GCN tem 13,5 vezes mais leitores do que Hertz Notícias; 30 vezes mais leitores do que o Pop Mundi; 73 vezes mais do que o Jornal da Franca; 158 vezes mais do que o Verdade ON, 157 vezes mais do que Franca 24 Horas e 270 vezes mais do que o F3 Notícias.
Sozinho, o portal GCN tem 5,7 vezes mais leitores do que a soma de todos os outros 12 sites de notícias baseados em Franca somados.
Mesmo portais que cresceram neste ano não chegam perto. É o caso do Em Primeira Mão, que teve 35.702 visitas em fevereiro de 2026 contra 16.949 em 2025. O portal GCN segue com 4.137% visitas acima do Em Primeira Mão.
Liderança também nas redes sociais
A audiência líder do GCN se estende para as redes sociais. Somados Instagram e Facebook, o portal conta com 409 mil seguidores, o dobro do segundo colocado, Franca 24 Horas, que tem 210 mil (95% a mais). Em terceiro lugar aparece o Em Primeira Mão, com 136,6 mil seguidores, ficando 199% atrás do GCN.
A diferença é ainda mais expressiva em relação aos demais concorrentes: o GCN tem 418% mais seguidores do que o Pop Mundi (78,9 mil), 736% mais que o Hertz Notícias (48,9 mil), e 687% mais que o Jornal da Franca (51,9 mil). No Instagram isoladamente, o GCN lidera com 214 mil seguidores, enquanto no Facebook são 195 mil.
"A liderança é resultado de um trabalho construído há anos pelo Portal GCN/Sampi, com investimento no jornalismo profissional e compromisso permanente com a informação de qualidade. Os números comprovam a confiança que Franca e região depositam no trabalho desenvolvido por nossa equipe 24 horas por dia, sete dias por semana", destacou Luciano Tortaro, editor do GCN.
Força impressionante no Instagram e Facebook
A liderança do GCN nas plataformas digitais vai além dos acessos ao portal: nas redes sociais, o desempenho de fevereiro de 2026 confirma o alcance extraordinário do veículo.
Somados Instagram e Facebook, o GCN registrou 83,7 milhões de visualizações no mês, sendo 64,7 milhões pelo Instagram e 19 milhões pelo Facebook. No Instagram, as publicações alcançaram 5,1 milhões de contas, com 1,05 milhão de interações, 112 mil compartilhamentos e 15,2 mil comentários. O perfil contabiliza 214.894 seguidores, com crescimento líquido de 6.373 novos seguidores no período.
No Facebook, o engajamento total atingiu 926 mil interações, com 85 mil reações. O público do GCN nas redes é composto predominantemente por mulheres (58,8% no Instagram), na faixa etária de 25 a 44 anos, com forte concentração em Franca (59,5% no Instagram; 85,7% no Facebook), perfil que espelha com precisão a base de leitores do portal e reforça a relevância do GCN como principal plataforma de informação regional.
Tradição e inovação
Para o editor Pedro Baccelli, a força do GCN está na combinação entre tradição e adaptação às novas tecnologias. "Os números refletem uma relação de confiança construída desde os tempos do jornal impresso. A internet transformou a forma de informar e hoje permite que as pessoas tenham acesso às notícias a qualquer momento, no trabalho, na rua ou em casa, a qualquer hora", observou.
Baccelli ressaltou ainda a proximidade com o público. "Ao mesmo tempo, também aproximou o público da equipe de reportagem, fortalecendo uma relação essencial para o jornalismo. Muitas pautas, inclusive, nascem desse contato direto com os leitores. Por trás de cada câmera, celular ou computador, há sempre um repórter ou editor pronto para ouvir, apurar e contar histórias. Tudo isso sem perder o compromisso com o conteúdo de qualidade, que continua sendo a essência do nosso trabalho", afirmou.
Panorama completo do mercado
O levantamento revela que Franca conta com 13 portais de notícias ativos, mas apenas cinco ultrapassam a marca de 10 mil visitas mensais. A maioria dos veículos opera com audiências residuais: seis portais têm menos de 10 mil acessos por mês, e três deles não chegam a 5 mil visitas.
A concentração de audiência também se reflete nas redes sociais. Enquanto o GCN lidera com folga tanto no Instagram quanto no Facebook, a maioria dos concorrentes patina: apenas três portais ultrapassam 40 mil seguidores no Instagram, e vários operam com audiências de poucos milhares de seguidores.
Com 85,1% de participação, crescimento ano a ano e liderança incontestável em todas as plataformas digitais, o Portal GCN se consolida como a principal fonte de informação de Franca e região, mantendo-se como referência absoluta no jornalismo digital do interior paulista.
Rede Sampi: expansão regional
O Portal GCN integra a Rede Sampi, que reúne oito operações no interior de São Paulo e se consolida como uma das principais redes de jornalismo regional do estado. Sob a direção executiva de Corrêa Neves Junior, CEO da rede, o grupo mantém portais estratégicos em diferentes regiões paulistas, com destaque para o GCN, em Franca, e o JCNET, em Bauru - as duas maiores operações do grupo.
A Rede Sampi opera com modelo de jornalismo profissional descentralizado, mantendo equipes locais em cada praça e garantindo cobertura próxima às comunidades atendidas. Informações sobre a rede e seus veículos podem ser encontradas em sampi.net.br e gcn.net.br.
Para Denise Silva, diretora de operações da Rede Sampi, os números do GCN refletem uma relação construída ao longo do tempo com a comunidade. "O GCN não é apenas um veículo de comunicação da região de Franca, é um verdadeiro elo da comunidade. É um espaço onde as pessoas se encontram para se informar sobre o que acontece, mas também para conversar e debater a realidade das suas vidas cotidianas. Não é difícil perceber como isso é um patrimônio valioso da comunidade", afirmou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.