A Prefeitura de Franca publicou no início deste mês o decreto nº 12.198, que regulamenta o PPDV (Programa Permanente de Desligamento Voluntário) destinado aos servidores públicos da administração direta. As adesões ao programa seguem abertas até 7 de abril.

Podem aderir ao programa servidores que tenham, no mínimo, 18 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. Também estão aptos os empregados da Emdef, cuja incorporação ao quadro municipal ocorreu no ano passado.

Para participar, o servidor interessado deve preencher, em duas vias, o formulário de “Pedido de Adesão”, disponível no Portal do Servidor no site da Prefeitura. O documento precisa conter o visto e a ciência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.