A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, em parte, a condenação de duas mulheres por estelionato em Franca. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, 6, e confirmou a sentença da 2ª Vara Criminal da cidade e aumentou as penas para três anos e quatro meses de reclusão, substituídas por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

Segundo o processo, as duas atuavam como parceiras comerciais de uma administradora de consórcios e recebiam comissões pelas vendas registradas no sistema da empresa. Para aumentar os ganhos, elas passaram a cadastrar contratos fictícios, utilizando nomes de clientes inexistentes ou de pessoas que não haviam aderido aos consórcios.

De acordo com os autos, uma das acusadas registrou 175 supostas vendas, o que resultou no recebimento de cerca de R$ 322 mil em comissões. A outra cadastrou 31 contratos, obtendo aproximadamente R$ 45 mil.