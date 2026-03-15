O governo do São Paulo lançou o portal Duas Rodas Zero IPVA para orientar a população sobre a isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para motocicletas de até 180 cilindradas. A plataforma reúne informações sobre quem tem direito ao benefício, os requisitos necessários, orientações para casos em que a isenção não tenha sido aplicada automaticamente e materiais de divulgação disponíveis para download.

A nova lei, em vigor desde janeiro deste ano, pode beneficiar cerca de 4,4 milhões de motocicletas no Estado, o equivalente a 77% de toda a frota de motos paulista. O benefício é concedido automaticamente para os veículos que atendem aos critérios estabelecidos e não exige cadastro prévio por parte do proprietário.

De acordo com o governo estadual, têm direito à isenção motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas registrados em nome de pessoas físicas. Veículos financiados por meio de arrendamento mercantil também podem ser contemplados, desde que o contrato esteja no nome de uma pessoa física.