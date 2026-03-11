Quem utiliza o transporte público em Franca já percebe mudanças importantes na forma de acessar o serviço. Com novos ônibus, diferentes opções de cartões e diversas formas de recarga, a MoV Franca busca tornar o deslocamento pela cidade mais confortável, prático e acessível.
Além da modernização da frota, os veículos foram equipados com recursos que facilitam a rotina dos passageiros. Um dos exemplos é a identificação das linhas e das próximas paradas, que pode ser consultada logo após o desembarque, permitindo que o usuário acompanhe com mais clareza o trajeto do ônibus e organize melhor sua viagem.
Outro ponto importante é a facilidade para recarregar o cartão de transporte. Atualmente, os passageiros contam com 53 pontos de recarga espalhados pela cidade, o que amplia as possibilidades para quem prefere fazer o procedimento presencialmente.
Para quem busca ainda mais praticidade, também é possível adquirir créditos diretamente pelo WhatsApp, pelo número (16) 99784-5781, agilizando o processo sem precisar sair de casa.
Diferentes cartões para diferentes necessidades
O sistema da MoV Franca também oferece diferentes tipos de cartões, pensados para atender perfis variados de usuários.
Entre eles estão:
- MoV Comum, utilizado pela maioria dos passageiros;
- MoV Vale-Transporte, destinado a trabalhadores que utilizam o benefício para o trajeto entre casa e trabalho;
- MoV Escolar, voltado a estudantes de escolas, cursos públicos ou gratuitos;
- MoV Idoso, para pessoas com 65 anos ou mais;
- MoV Gratuidade, destinado a pessoas com deficiência;
- MoV Servidor, para servidores públicos;
- MoV Subsidiado, voltado a trabalhadores vinculados a sindicatos.
Todas as informações sobre os cartões, serviços e linhas podem ser consultadas no site oficial da empresa: www.movefranca.com.br, onde o passageiro também encontra orientações e pode tirar dúvidas sobre o sistema.
Tarifa mais baixa
Outro destaque do novo modelo de operação é a redução da tarifa. Atualmente, o valor da passagem é de R$ 4, um real a menos do que o cobrado anteriormente.
Para estudantes, o custo pode ser ainda menor: R$ 2, dependendo do tipo de cartão utilizado.
A proposta da MoV Franca é justamente ampliar o acesso ao transporte coletivo, oferecendo um serviço mais eficiente e com custos reduzidos para a população.
-
Márcia Helena Pardim 1 hora atrásEstou muito satisfeita com a Mov, os horários estão ótimos, os motoristas muito educado, moro aqui no City Petrópolis os horários estão ótimos