Quem utiliza o transporte público em Franca já percebe mudanças importantes na forma de acessar o serviço. Com novos ônibus, diferentes opções de cartões e diversas formas de recarga, a MoV Franca busca tornar o deslocamento pela cidade mais confortável, prático e acessível.

Além da modernização da frota, os veículos foram equipados com recursos que facilitam a rotina dos passageiros. Um dos exemplos é a identificação das linhas e das próximas paradas, que pode ser consultada logo após o desembarque, permitindo que o usuário acompanhe com mais clareza o trajeto do ônibus e organize melhor sua viagem.

Outro ponto importante é a facilidade para recarregar o cartão de transporte. Atualmente, os passageiros contam com 53 pontos de recarga espalhados pela cidade, o que amplia as possibilidades para quem prefere fazer o procedimento presencialmente.

Para quem busca ainda mais praticidade, também é possível adquirir créditos diretamente pelo WhatsApp, pelo número (16) 99784-5781, agilizando o processo sem precisar sair de casa.

Diferentes cartões para diferentes necessidades

O sistema da MoV Franca também oferece diferentes tipos de cartões, pensados para atender perfis variados de usuários.

Entre eles estão:

MoV Comum , utilizado pela maioria dos passageiros;

, utilizado pela maioria dos passageiros; MoV Vale-Transporte , destinado a trabalhadores que utilizam o benefício para o trajeto entre casa e trabalho;

, destinado a trabalhadores que utilizam o benefício para o trajeto entre casa e trabalho; MoV Escolar , voltado a estudantes de escolas, cursos públicos ou gratuitos;

, voltado a estudantes de escolas, cursos públicos ou gratuitos; MoV Idoso , para pessoas com 65 anos ou mais;

, para pessoas com 65 anos ou mais; MoV Gratuidade , destinado a pessoas com deficiência;

, destinado a pessoas com deficiência; MoV Servidor , para servidores públicos;

, para servidores públicos; MoV Subsidiado, voltado a trabalhadores vinculados a sindicatos.

Todas as informações sobre os cartões, serviços e linhas podem ser consultadas no site oficial da empresa: www.movefranca.com.br, onde o passageiro também encontra orientações e pode tirar dúvidas sobre o sistema.

Tarifa mais baixa

Outro destaque do novo modelo de operação é a redução da tarifa. Atualmente, o valor da passagem é de R$ 4, um real a menos do que o cobrado anteriormente.

Para estudantes, o custo pode ser ainda menor: R$ 2, dependendo do tipo de cartão utilizado.

A proposta da MoV Franca é justamente ampliar o acesso ao transporte coletivo, oferecendo um serviço mais eficiente e com custos reduzidos para a população.