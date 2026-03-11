Berço da indústria calçadista brasileira, Franca começa a viver uma nova fase de diversificação industrial impulsionada por inovação, empreendedorismo jovem e novos modelos de negócio.

Conhecida nacionalmente como a capital do calçado, a cidade construiu sua identidade econômica ao longo de décadas com a força de sua indústria calçadista. Fábricas, trabalhadores especializados e marcas reconhecidas ajudaram a consolidar Franca como um dos principais polos produtores de sapatos do Brasil.

Sem perder essa tradição, o município passa a viver também um momento de expansão para novos setores produtivos, com empresas que investem em inovação, design e novos canais de venda.

Um dos exemplos desse movimento é a Group Royalle, empresa francana que se consolidou no mercado de espelhos decorativos e que agora amplia sua atuação para o segmento de quadros decorativos, acompanhando o crescimento do mercado de decoração no país.

Um galpão que carrega a história da indústria francana

O endereço onde hoje funciona a fábrica da empresa também guarda parte da história econômica da cidade. O galpão industrial que atualmente abriga a produção da Group Royalle já foi, no passado, ocupado por uma fábrica ligada ao tradicional setor calçadista.

A transformação do espaço simboliza um momento importante da economia local: estruturas industriais que fizeram parte da história da produção de sapatos passam a ganhar novos usos e a impulsionar novos mercados.

Hoje, no mesmo local onde antes eram produzidos calçados, são fabricados espelhos e quadros decorativos que chegam a consumidores em diversas regiões do Brasil.

Empreendedorismo jovem e crescimento digital

Outro aspecto que chama atenção nesse novo cenário é a presença crescente do empreendedorismo jovem, que vem trazendo novas ideias, modelos de negócio e estratégias de expansão para empresas da cidade.

No caso da Group Royalle, o crescimento também está ligado ao investimento no e-commerce, que permite ampliar o alcance da marca e levar os produtos fabricados em Franca para diferentes estados do país.

A combinação entre produção industrial, design e vendas digitais mostra como a nova geração de empresários francanos vem aproveitando as oportunidades do mercado contemporâneo.

Uma nova fase para a economia da cidade

Histórias como a da Group Royalle refletem um movimento cada vez mais presente em Franca: a diversificação do parque industrial, que mantém sua forte ligação com o setor calçadista, mas também abre espaço para novas áreas de atuação.

Esse processo reforça a vocação empreendedora do município, que continua gerando empregos, movimentando a economia local e criando oportunidades por meio da inovação e da iniciativa empresarial.

Assim, enquanto preserva sua tradição como referência nacional na fabricação de calçados, Franca demonstra também sua capacidade de se reinventar e fortalecer novos segmentos da indústria, ampliando horizontes para o futuro econômico da cidade.