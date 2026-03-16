A 14ª edição da São Joaquim Run promete movimentar Franca e região nos dias 23 e 24 de maio. Com quase 15 anos de história, a tradicional corrida idealizada pela Unimed Franca e pelo São Joaquim Hospital e Maternidade passa a integrar, pela primeira vez, o calendário oficial do Circuito de Corridas Unimed.
Em menos de 48 horas após a abertura das inscrições, cerca de 700 participantes já haviam confirmado presença. A expectativa da organização é que mais de 2 mil corredores participem da prova principal, marcada para o fim de semana em maio. Na última edição, realizada no ano passado, cerca de 1.600 corredores participaram do evento.
Programação em dois dias
A programação será dividida em dois dias. No sábado, 23 de maio, acontecem as provas Kids e Pets. Já no domingo, 24, será a vez dos adultos participarem das modalidades de corrida de 5 km, 10 km e 15 km, além da caminhada de 5 km.
A largada será na Praça Frei Roque Pissioni, com percurso que passa pelo bairro São Joaquim e pelo Distrito Industrial. Os horários previstos são: 6h20 para a prova de 15 km, 6h25 para a corrida destinada a atletas PCD, 6h30 para os 10 km e 6h35 para a caminhada.
As inscrições seguem abertas no site oficial do Circuito Corridas Unimed, clique aqui para se inscrever.
Todos os participantes receberão medalhas ao final da prova, além de kit com camiseta, número de peito e brindes dos patrocinadores. O evento também contará com suporte médico e ambulâncias durante todo o percurso.
Além do incentivo à prática esportiva, a prova também terá caráter solidário. Para retirar o kit, cada participante deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições assistenciais da cidade.
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