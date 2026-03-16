A 14ª edição da São Joaquim Run promete movimentar Franca e região nos dias 23 e 24 de maio. Com quase 15 anos de história, a tradicional corrida idealizada pela Unimed Franca e pelo São Joaquim Hospital e Maternidade passa a integrar, pela primeira vez, o calendário oficial do Circuito de Corridas Unimed.

Em menos de 48 horas após a abertura das inscrições, cerca de 700 participantes já haviam confirmado presença. A expectativa da organização é que mais de 2 mil corredores participem da prova principal, marcada para o fim de semana em maio. Na última edição, realizada no ano passado, cerca de 1.600 corredores participaram do evento.

Programação em dois dias

A programação será dividida em dois dias. No sábado, 23 de maio, acontecem as provas Kids e Pets. Já no domingo, 24, será a vez dos adultos participarem das modalidades de corrida de 5 km, 10 km e 15 km, além da caminhada de 5 km.