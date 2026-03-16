O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio destinado a estudantes do ensino médio regular em diversas cidades do estado, inclusive em Franca.

Os interessados podem se inscrever e realizar a prova online até o dia 31 de março. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Ciee, clicando aqui.

O estágio terá carga horária de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 600, além de auxílio-transporte de R$ 14 por dia de estágio.

Requisitos