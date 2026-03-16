16 de março de 2026
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TJSP abre estágio para ensino médio com vagas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Google Maps
Prédio do Fórum de Franca na avenida Presidente Vargas, 2.650, Recanto do Itambé
Prédio do Fórum de Franca na avenida Presidente Vargas, 2.650, Recanto do Itambé

O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio destinado a estudantes do ensino médio regular em diversas cidades do estado, inclusive em Franca.

Os interessados podem se inscrever e realizar a prova online até o dia 31 de março. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Ciee, clicando aqui.

O estágio terá carga horária de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 600, além de auxílio-transporte de R$ 14 por dia de estágio.

Requisitos

Para participar da seleção, os candidatos precisam atender a alguns critérios estabelecidos no edital. Entre eles:

  • estar regularmente matriculado no 1º ou 2º ano do ensino médio regular;
  • ter idade mínima de 16 anos no momento da inscrição;
  • ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país.

Outras exigências e informações detalhadas sobre o processo seletivo também estão disponíveis no comunicado oficial publicado na página de inscrição.

Formação profissional

De acordo com o TJSP, o programa tem como objetivo oferecer experiência profissional e formação prática aos estudantes, aproximando jovens do ambiente institucional do Judiciário paulista e contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos.

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