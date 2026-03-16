Uma operação integrada realizada na tarde de terça-feira, 10, fiscalizou veículos utilizados no transporte escolar em Igarapava, na região de Franca. A ação contou com a participação da Polícia Militar e do Detran-SP e teve como objetivo verificar a regularidade dos ônibus do serviço público municipal e das vans particulares que realizam o transporte de estudantes.

Durante a operação, dois veículos abordados apresentaram irregularidades, pois não possuíam as licenças expedidas pelo Detran que autorizam a prestação do serviço de transporte escolar. Além disso, um dos veículos fiscalizados também estava com o licenciamento vencido, referente ao exercício de 2024.

Diante das infrações constatadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme prevê a legislação de trânsito.