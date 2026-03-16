Uma operação integrada realizada na tarde de terça-feira, 10, fiscalizou veículos utilizados no transporte escolar em Igarapava, na região de Franca. A ação contou com a participação da Polícia Militar e do Detran-SP e teve como objetivo verificar a regularidade dos ônibus do serviço público municipal e das vans particulares que realizam o transporte de estudantes.
Durante a operação, dois veículos abordados apresentaram irregularidades, pois não possuíam as licenças expedidas pelo Detran que autorizam a prestação do serviço de transporte escolar. Além disso, um dos veículos fiscalizados também estava com o licenciamento vencido, referente ao exercício de 2024.
Diante das infrações constatadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme prevê a legislação de trânsito.
De acordo com a legislação de trânsito, atualizada pela Lei nº 13.855/2019, as infrações relacionadas ao transporte irregular e à falta de licenciamento são consideradas gravíssimas. As punições incluem multa de R$ 293,47, registro de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e remoção do veículo ao pátio.
No caso específico de transporte escolar sem autorização, a penalidade é ainda mais severa. A multa gravíssima é multiplicada por cinco, chegando a R$ 1.467,35, além da possibilidade de apreensão do veículo.
Ainda segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a remoção do veículo pode ser dispensada caso a irregularidade seja sanada no local, como no caso do desembarque imediato dos passageiros.
A fiscalização tem como objetivo garantir mais segurança aos estudantes que utilizam o transporte escolar, assegurando que os veículos estejam em condições adequadas e devidamente autorizados para a prestação do serviço.
Situação em Franca
Em Franca, no mês de outubro do ano passado, uma operação conjunta de fiscalização do transporte escolar, resultou em 16 autuações por irregularidades em 10 veículos abordados. A ação, que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Detran-SP, ocorreu nas imediações de uma escola estadual na região central.
No início do ano a Prefeitura emitiu esse alerta sobre o transporte escolar, dos 114 motoristas cadastrados na Prefeitura, apenas 12 realizaram a renovação até o momento.
Nesta quarta-feira, 11, a Secretaria de Segurança informou ao Portal GCN que 103 pessoas, que trabalham com o serviço de transporte escolar na cidade, renovaram o alvará para a prestação do serviço até o final de fevereiro. Onze motoristas não fizeram o procedimento e serão notificados a regularizar a situação, por meio do Diário Oficial.
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