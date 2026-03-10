A tensão nos bastidores da Câmara Municipal de Franca — que já estava caótica — aumentou ainda mais após duas denúncias contra o presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL). O vereador é acusado por um tio de ameaças após um empréstimo financeiro e, agora, de ter dirigido um carro oficial do Legislativo durante uma viagem a São Paulo, mesmo com sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. O parlamentar, no entanto, nega as duas situações.

No primeiro caso, o familiar afirma que emprestou R$ 37 mil a Fransérgio. Segundo boletim de ocorrência registrado por Roberto Pereira da Silva, tio do vereador, em 4 de fevereiro, o valor teria sido destinado ao financiamento da campanha eleitoral do sobrinho. O presidente da Câmara, porém, contesta essa versão e afirma que o dinheiro foi utilizado para a compra de um carro.

Leia mais: Fransérgio é acusado pelo tio de ameaças por dívida não paga