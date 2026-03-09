Uma mãe, angustiada com a situação da filha, registrou um boletim de ocorrência e fez um desabafo na porta do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, pedindo ajuda para conseguir uma vaga de internação para a filha. Thaylane Helena Santos da Silva, de 23 anos, segundo a família, chegou andando à unidade e hoje não consegue mais movimentar as pernas e passou a usar fraldas.

De acordo a mãe da jovem, Joelma de Souza Santos, Thaylane vem buscando atendimento médico há cerca de 15 dias por causa de fortes dores na região lombar. Nesse período, ela teria procurado atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aeroporto, onde recebia medicação para dor e depois era liberada para voltar para casa.

A situação, porém, teria se agravado na última terça-feira, 3, quando a família decidiu procurar atendimento no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Desde então, segundo os familiares, o quadro piorou. As dores que começaram na região do quadril passaram a irradiar para as pernas e, atualmente, a jovem não consegue mais mexer os membros inferiores e os pés.