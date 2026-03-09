Uma mãe, angustiada com a situação da filha, registrou um boletim de ocorrência e fez um desabafo na porta do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, pedindo ajuda para conseguir uma vaga de internação para a filha. Thaylane Helena Santos da Silva, de 23 anos, segundo a família, chegou andando à unidade e hoje não consegue mais movimentar as pernas e passou a usar fraldas.
De acordo a mãe da jovem, Joelma de Souza Santos, Thaylane vem buscando atendimento médico há cerca de 15 dias por causa de fortes dores na região lombar. Nesse período, ela teria procurado atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aeroporto, onde recebia medicação para dor e depois era liberada para voltar para casa.
A situação, porém, teria se agravado na última terça-feira, 3, quando a família decidiu procurar atendimento no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Desde então, segundo os familiares, o quadro piorou. As dores que começaram na região do quadril passaram a irradiar para as pernas e, atualmente, a jovem não consegue mais mexer os membros inferiores e os pés.
A mãe da paciente afirma que vive momentos de desespero diante do sofrimento da filha e da espera por uma vaga hospitalar. “Minha filha está há cerca de 15 dias sofrendo. A gente levava ela para a UPA, davam medicamento e mandavam para casa. Só que a dor foi piorando e na terça-feira resolvemos levar ela para o 'Janjão' (PS Municipal)”, contou.
Segundo Joelma, desde então, a filha permanece no pronto-socorro aguardando transferência para um leito hospitalar. “Hoje faz seis dias que minha filha está no 'Janjão' esperando uma vaga. O 'Janjão' fala que depende da Santa Casa e a Santa Casa diz que depende do 'Janjão'. Enquanto isso, minha filha está lá sofrendo”, afirmou.
A mãe relata que o estado da jovem mudou drasticamente desde que deu entrada na unidade. “Minha filha chegou andando lá. Hoje ela não anda mais, não consegue nem sentar. Para levantar ela na cama, a gente precisa ajudar virando o corpo. Ela está usando fralda descartável”, disse.
Joelma afirma que a filha segue apenas recebendo medicação para controlar as dores, que seriam intensas. “Ela toma remédio para dor, o efeito passa e ela volta a chorar e gritar de dor. Disseram que não podem fazer mais nada além de medicar e que depende de uma vaga na Santa Casa”, relatou.
Segundo a mãe, os profissionais chegaram a mencionar a possibilidade de um problema na coluna, mas ainda sem diagnóstico definitivo.
“Falaram que pode ser problema de coluna, mas cada dia que passa ela piora mais. Minha filha nem mexer as pernas consegue. Eu estou em desespero como mãe. Não aguento ver minha filha sofrendo desse jeito. Só peço uma vaga para ela ser tratada”, desabafou.
Diante da situação, Joelma registrou um boletim de ocorrência e gravou relatos pedindo ajuda na noite desse domingo, 8. Segundo a mãe, não foi ofertada nenhuma transferência até o momento.
Em nota, a Prefeitura disse que "a paciente Thaylane Helena Santos da Silva foi acolhida no Pronto-Socorro 'Dr. Álvaro Azzuz' e, após avaliação da equipe médica, foi indicada a continuidade da investigação diagnóstica e tratamento em ambiente hospitalar. A paciente foi inserida no Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo - SIRESP (Antiga CROSS), de gestão estadual que gerencia o acesso aos leitos nos hospitais da região conveniados ao SUS e aguarda liberação de leito em ambiente hospitalar pela Secretaria Estadual de Saúde".
Já a Secretaria Estadual de Saúde afirmou, também em nota, que a "o caso está em processo de regulação para a Santa Casa de Franca", traves da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). "A unidade de origem é responsável pelo transporte seguro da paciente", concluiu.
A reportagem também procurou a Santa Casa de Franca, citada pela família, e aguarda posicionamento sobre o caso.
