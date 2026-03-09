Uma mulher precisou saltar de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, na noite desse domingo, 8, em Franca. O caso aconteceu por volta das 23h, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, que a levaram até o plantão policial para registrar a denúncia.

A mulher contou à polícia que o relacionamento é conturbado e que as discussões são frequentes por causa do temperamento agressivo do companheiro.