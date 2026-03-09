10 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
ALONSO Y ALONSO

Mulher salta de carro em movimento após agressões do marido

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Google Maps
Local da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, onde a vítima saltou do carro do marido em movimento
Local da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, onde a vítima saltou do carro do marido em movimento

Uma mulher precisou saltar de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, na noite desse domingo, 8, em Franca. O caso aconteceu por volta das 23h, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, que a levaram até o plantão policial para registrar a denúncia.

A mulher contou à polícia que o relacionamento é conturbado e que as discussões são frequentes por causa do temperamento agressivo do companheiro.

Na noite de domingo, o casal voltava para casa, de acordo com o relato, dentro do carro conduzido pelo marido, que passou a criticá-la por ter consumido bebida alcoólica.

Segundo a vítima, a crítica gerou uma discussão. Em determinado momento, ela respondeu ao companheiro dizendo que “tem gente que não pensa assim de mim”.

Ainda conforme o relato, a frase teria provocado uma reação violenta do homem, que deu um tapa na boca da mulher.

Ela afirmou que sentiu gosto de sangue imediatamente e, antes mesmo de perceber a gravidade do ferimento, foi atingida novamente com outro golpe, semelhante a um tapa ou soco, na região do ouvido.

Mulher foi enforcada dentro do carro

A vítima contou ainda que tentou sair do veículo enquanto o carro ainda estava em movimento, mas foi impedida pelo marido.

Segundo o depoimento, o agressor a segurou pelo pescoço, chegando a asfixiá-la, além de travar o vidro do carro para impedir que ela conseguisse escapar.

Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.

De acordo com a vítima, o homem disse que “iria acabar com ela” e que “vai matá-la”.

Fuga e pedido de socorro

Nas proximidades de uma pizzaria, a vítima conseguiu abrir a porta do veículo e se jogar para fora do carro.

Desesperada, ela passou a pedir socorro na avenida. Pessoas que transitavam pelo local prestaram ajuda e a levaram até o plantão policial para registrar a ocorrência.

Após o episódio, o agressor deixou o local abandonando a mulher.

No plantão policial, a vítima apresentava lesões aparentes no rosto e estava bastante abalada emocionalmente.

Ela solicitou que o marido seja responsabilizado criminalmente e pediu a concessão de medidas protetivas de urgência.

A mulher também relatou à polícia que sofre frequentemente com violência psicológica, afirmando que o companheiro costuma menosprezá-la e diminuí-la durante discussões.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

