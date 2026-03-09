Uma mulher precisou saltar de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, na noite desse domingo, 8, em Franca. O caso aconteceu por volta das 23h, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, que a levaram até o plantão policial para registrar a denúncia.
A mulher contou à polícia que o relacionamento é conturbado e que as discussões são frequentes por causa do temperamento agressivo do companheiro.
Na noite de domingo, o casal voltava para casa, de acordo com o relato, dentro do carro conduzido pelo marido, que passou a criticá-la por ter consumido bebida alcoólica.
Segundo a vítima, a crítica gerou uma discussão. Em determinado momento, ela respondeu ao companheiro dizendo que “tem gente que não pensa assim de mim”.
Ainda conforme o relato, a frase teria provocado uma reação violenta do homem, que deu um tapa na boca da mulher.
Ela afirmou que sentiu gosto de sangue imediatamente e, antes mesmo de perceber a gravidade do ferimento, foi atingida novamente com outro golpe, semelhante a um tapa ou soco, na região do ouvido.
Mulher foi enforcada dentro do carro
A vítima contou ainda que tentou sair do veículo enquanto o carro ainda estava em movimento, mas foi impedida pelo marido.
Segundo o depoimento, o agressor a segurou pelo pescoço, chegando a asfixiá-la, além de travar o vidro do carro para impedir que ela conseguisse escapar.
Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.
De acordo com a vítima, o homem disse que “iria acabar com ela” e que “vai matá-la”.
Fuga e pedido de socorro
Nas proximidades de uma pizzaria, a vítima conseguiu abrir a porta do veículo e se jogar para fora do carro.
Desesperada, ela passou a pedir socorro na avenida. Pessoas que transitavam pelo local prestaram ajuda e a levaram até o plantão policial para registrar a ocorrência.
Após o episódio, o agressor deixou o local abandonando a mulher.
No plantão policial, a vítima apresentava lesões aparentes no rosto e estava bastante abalada emocionalmente.
Ela solicitou que o marido seja responsabilizado criminalmente e pediu a concessão de medidas protetivas de urgência.
A mulher também relatou à polícia que sofre frequentemente com violência psicológica, afirmando que o companheiro costuma menosprezá-la e diminuí-la durante discussões.
O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.
