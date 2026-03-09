A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca identificou o principal suspeito de matar o entregador de 20 anos, baleado na porta de casa no Residencial Palermo, na região oeste da cidade. O suspeito, de 23 anos, deixou Franca logo após o crime e é procurado pela Polícia Civil.
O crime aconteceu na manhã de quinta-feira, 5, quando um homem em uma motocicleta parou em frente à casa da vítima e efetuou vários disparos. O jovem chegou a ser socorrido em estado grave e passou por cirurgia na Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com as investigações, o suspeito teria fugido de Franca acompanhado da companheira. A mulher é apontada como possível pivô do crime, e a motivação inicial investigada seria ciúmes. No entanto, a polícia ainda não confirmou oficialmente a causa do homicídio.
Durante as diligências realizadas pelos investigadores, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim Esmeralda, onde estaria o pai da jovem que teria deixado a cidade junto com o suspeito.
No imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão e papel plástico, materiais que podem estar ligados à prática de tráfico de drogas. O material foi apreendido e será analisado durante o andamento das investigações.
Segundo a DIG, existe a possibilidade de que o suspeito se apresente à polícia nas próximas horas para prestar depoimento e apresentar sua versão dos fatos. Caso isso não aconteça, a Polícia Civil deverá solicitar a prisão do investigado à Justiça.
Familiares do suspeito foram ouvidos na manhã desta segunda-feira, 9. O conteúdo dos depoimentos não foi divulgado, já que o inquérito segue em andamento.
Relembre o caso
O entregador de 20 anos foi baleado no final da manhã de quinta-feira, 5, em frente à própria residência no Residencial Palermo, em Franca.
Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas mostram que um homem passou pela rua em uma motocicleta vermelha. O atirador parou em frente à casa da vítima e, sem descer da moto, efetuou diversos disparos.
O jovem estava saindo de casa também em uma motocicleta no momento em que foi surpreendido pelos tiros.
Após o ataque, o criminoso fugiu rapidamente do local.
Mesmo ferido, o jovem ainda conseguiu fechar o portão da residência antes de ser socorrido.
Ele foi levado à Santa Casa de Franca e passou por uma cirurgia de emergência. Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem sofreu duas paradas cardíacas durante o atendimento médico.
Um dos disparos atingiu a veia cava, considerada a maior do corpo humano, provocando uma hemorragia grave e mobilizando uma grande equipe médica.
Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, o entregador não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira, 6.
