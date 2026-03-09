A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca identificou o principal suspeito de matar o entregador de 20 anos, baleado na porta de casa no Residencial Palermo, na região oeste da cidade. O suspeito, de 23 anos, deixou Franca logo após o crime e é procurado pela Polícia Civil.

O crime aconteceu na manhã de quinta-feira, 5, quando um homem em uma motocicleta parou em frente à casa da vítima e efetuou vários disparos. O jovem chegou a ser socorrido em estado grave e passou por cirurgia na Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as investigações, o suspeito teria fugido de Franca acompanhado da companheira. A mulher é apontada como possível pivô do crime, e a motivação inicial investigada seria ciúmes. No entanto, a polícia ainda não confirmou oficialmente a causa do homicídio.