Um acidente no fim da tarde desta terça-feira, 10, deixou uma motociclista ferida na avenida Wilson Sábio de Mello, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca.

O acidente aconteceu quando a mulher, que estava na preferencial da avenida, foi surpreendida por um carro que avançou o sinal de parada obrigatória de um cruzamento.

A motociclista não conseguiu desviar e o acidente aconteceu.