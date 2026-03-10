Um acidente no fim da tarde desta terça-feira, 10, deixou uma motociclista ferida na avenida Wilson Sábio de Mello, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca.
O acidente aconteceu quando a mulher, que estava na preferencial da avenida, foi surpreendida por um carro que avançou o sinal de parada obrigatória de um cruzamento.
A motociclista não conseguiu desviar e o acidente aconteceu.
Com o impacto, a mulher foi arremessada e sofreu diversas escoriações.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a mulher até um hospital da cidade.
