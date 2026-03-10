O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), é suspeito de ter dirigido um carro oficial do Legislativo durante uma viagem a São Paulo (SP), mesmo estando com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. O vereador nega a acusação. Segundo ele, o veículo foi conduzido por um assessor parlamentar durante o deslocamento.

Um vídeo divulgado pelo jornalista Alexandre Silva mostra o carro oficial 003 da Câmara Municipal — um Volkswagen Virtus preto — chegando ao estacionamento da Casa de Leis. Na gravação, parcialmente borrada, o veículo entra no local e um homem com características semelhantes às do assessor Marcelo Ramalho desce do banco do passageiro dianteiro. Em seguida, o motorista, que aparenta ser Fransérgio Garcia, estaciona o veículo.

Fransérgio afirmou ao portal GCN/Sampi que não dirigiu o carro oficial da Câmara durante compromissos na capital paulista. “Eu solicitei o motorista para que fosse, mas como não tinha motorista disponível, eu pedi que incluísse o assessor Marcelo Ramalho para ele dirigir para mim. Então ele foi dirigindo para São Paulo e voltou. Não tem problema nenhum em relação a isso”.