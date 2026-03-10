10 de março de 2026
ESTADO GRAVE

Homem fica ferido após trator tombar em Cristais Paulista

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
De acordo com informações do Conseg, o acidente aconteceu em um sítio localizado na estrada vicinal Felipe Calixto, no quilômetro 5,5, via que liga Cristais Paulista a Ribeirão Corrente.
Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido após um acidente com trator na manhã desta terça-feira, 10, na zona rural de Cristais Paulista.

De acordo com informações do Conseg, o acidente aconteceu em um sítio localizado na estrada vicinal Felipe Calixto, no quilômetro 5,5, via que liga Cristais Paulista a Ribeirão Corrente.

Segundo relatos, a vítima operava um trator quando o veículo acabou tombando e ficando sobre o trabalhador. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

O homem foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado sob cuidados médicos.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o que teria provocado o tombamento do trator nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

