Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido após um acidente com trator na manhã desta terça-feira, 10, na zona rural de Cristais Paulista.
De acordo com informações do Conseg, o acidente aconteceu em um sítio localizado na estrada vicinal Felipe Calixto, no quilômetro 5,5, via que liga Cristais Paulista a Ribeirão Corrente.
Segundo relatos, a vítima operava um trator quando o veículo acabou tombando e ficando sobre o trabalhador. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.
O homem foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado sob cuidados médicos.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o que teria provocado o tombamento do trator nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima.
