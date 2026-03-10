Um pedestre morreu após ser atropelado por uma van na manhã desta terça-feira, 10, na rodovia Anhanguera, em Igarapava, região de Franca. O acidente aconteceu por volta das 6h, no sentido sul da rodovia, em um ponto de pista dupla com três faixas de rolamento.
De acordo com Artesp, a van trafegava pela rodovia quando atingiu o pedestre, que estava na faixa 1 de rolamento. Com o impacto, a vítima foi arremessada cerca de 40 metros e caiu no canteiro central da pista.
Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e prestaram atendimento no local. A médica da unidade de suporte avançado constatou a morte do pedestre. A van envolvida no acidente parou no acostamento após a colisão. O motorista não se feriu.
A Polícia Militar Rodoviária foi chamada e a área preservada para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também esteve no local para iniciar a investigação das circunstâncias do acidente.
O veículo foi retirado do local por um guincho da concessionária e levado para um posto de serviço. Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento no sentido sul chegou a ficar interditado, mas não houve registro de congestionamento.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.
