Um pedestre morreu após ser atropelado por uma van na manhã desta terça-feira, 10, na rodovia Anhanguera, em Igarapava, região de Franca. O acidente aconteceu por volta das 6h, no sentido sul da rodovia, em um ponto de pista dupla com três faixas de rolamento.

De acordo com Artesp, a van trafegava pela rodovia quando atingiu o pedestre, que estava na faixa 1 de rolamento. Com o impacto, a vítima foi arremessada cerca de 40 metros e caiu no canteiro central da pista.

Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e prestaram atendimento no local. A médica da unidade de suporte avançado constatou a morte do pedestre. A van envolvida no acidente parou no acostamento após a colisão. O motorista não se feriu.