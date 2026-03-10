Uma briga entre dois moradores em situação de rua chamou a atenção de quem passava pelo Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", no centro de Franca, no início da tarde desta terça-feira, 10. A confusão aconteceu em meio ao fluxo de passageiros e chegou a causar preocupação, especialmente porque haviam crianças próximas ao local da confusão.

Segundo informações apuradas pelo Portal GCN, os dois homens começaram a discutir e trocar agressões nas proximidades da área de embarque. Populares tentaram separar os brigões, mas sem sucesso. A situação gerou apreensão entre as pessoas que aguardavam transporte no terminal.

Testemunhas relataram que, após alguns momentos de tensão, outros moradores de rua que estavam no local intervieram e conseguiram separar os envolvidos. Em seguida, cada um seguiu para um lado, e a confusão se dissipou.