Uma briga entre dois moradores em situação de rua chamou a atenção de quem passava pelo Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", no centro de Franca, no início da tarde desta terça-feira, 10. A confusão aconteceu em meio ao fluxo de passageiros e chegou a causar preocupação, especialmente porque haviam crianças próximas ao local da confusão.
Segundo informações apuradas pelo Portal GCN, os dois homens começaram a discutir e trocar agressões nas proximidades da área de embarque. Populares tentaram separar os brigões, mas sem sucesso. A situação gerou apreensão entre as pessoas que aguardavam transporte no terminal.
Testemunhas relataram que, após alguns momentos de tensão, outros moradores de rua que estavam no local intervieram e conseguiram separar os envolvidos. Em seguida, cada um seguiu para um lado, e a confusão se dissipou.
Apesar do susto, não houve registro de feridos graves. A situação foi controlada antes da chegada de equipes policiais, e o movimento no terminal voltou ao normal pouco depois do ocorrido.
A Secretaria de Segurança foi consultada pelo portal GCN/Sampi e informou que a Polícia Militar e a Guarda Civil fazem o patrulhamento e segurança no Terminal Central. Entretanto no momento da briga, segundo testemunhas, não havia nenhuma equipe no local e os brigões se acalmaram antes da chegada dos agentes de segurança.
