Gerson de Souza, conhecido como "Gaúcho", morreu aos 96 anos, na manhã desta terça-feira, 10, em Franca. O homem administrava um comércio próximo à avenida Brasil desde 1965.

Nascido em Ibiraci (MG), Gaúcho veio a Franca aos 15 anos de idade e passou o resto de sua vida na cidade. O comerciante começou sua trajetória profissional vendendo verdura na rua e, então, montou uma feira na avenida Presidente Vargas, próximo ao Supermercado São Paulo.

Gaúcho ainda passou parte de sua vida trabalhando em postos de combustíveis quando, em 1965, fundou o Bar do Gaúcho - originalmente era uma mercearia e, posteriormente, virou bar. Ele permaneceu em atividade no comércio até 2025, quando adoeceu e encerrou sua trajetória profissional, mas ficou conhecido como “o comerciante mais antigo do alto da avenida Brasil”.