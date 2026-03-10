Um mês após a exumação do corpo da orientadora educacional Tatiane Cintra Santos Cardozo, de 42 anos, realizada em Franca, a investigação sobre a morte da educadora ainda não tem conclusão. Segundo o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, até o momento não há resultado dos exames periciais nem previsão para a finalização do laudo.

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, o delegado afirmou que acompanha o andamento das análises, mas destacou que os exames seguem em processamento. “Estou acompanhando, mas ainda nada, sem previsão para conclusão”, afirmou.

Enquanto aguardam o resultado, familiares vivem dias de grande angústia. “Estamos devastados”, disse Fabiana Cintra, irmã da educadora.

Família aguarda respostas