Um homem de 63 anos, condenado pela Justiça por maus-tratos e abuso contra um cachorro, foi preso por policiais militares após ser localizado como procurado. A captura ocorreu após a expedição de um mandado de prisão relacionado ao crime ocorrido na cidade de Patrocínio Paulista.
O caso que resultou na condenação aconteceu em março de 2024. Na ocasião, duas mulheres procuraram a polícia depois de encontrarem um cachorro de grande porte abandonado nas proximidades de um supermercado.
Sensibilizadas com a situação, elas recolheram o animal e passaram a cuidar dele.
De acordo com o relato das testemunhas, o cachorro apresentava estado de saúde extremamente debilitado. Ele estava muito magro e com sinais claros de maus-tratos.
As mulheres levaram o animal para atendimento veterinário. Durante a avaliação médica, foram constatadas lesões graves na região anal, além da presença de larvas, o que levantou suspeitas de que o animal poderia ter sido vítima de abuso.
Ainda segundo o relato apresentado à polícia, o cachorro pertenceria ao homem posteriormente identificado como tutor do animal.
Após receber tratamento e apresentar melhora no quadro de saúde, o cachorro chegou a ser devolvido ao responsável.
No entanto, no dia seguinte, ao retornarem ao local para verificar a situação do animal, as mulheres voltaram a suspeitar que ele poderia continuar sofrendo maus-tratos.
A denúncia levou à abertura de investigação policial e ao andamento do processo criminal.
Ao final do julgamento, a Justiça condenou o homem pelo crime de maus-tratos contra animal, fixando pena de 3 anos e 6 meses de prisão.
Com a condenação, foi expedido mandado de prisão. Após ser localizado, o homem foi detido por policiais militares e conduzido à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
