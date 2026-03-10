Um homem de 63 anos, condenado pela Justiça por maus-tratos e abuso contra um cachorro, foi preso por policiais militares após ser localizado como procurado. A captura ocorreu após a expedição de um mandado de prisão relacionado ao crime ocorrido na cidade de Patrocínio Paulista.

O caso que resultou na condenação aconteceu em março de 2024. Na ocasião, duas mulheres procuraram a polícia depois de encontrarem um cachorro de grande porte abandonado nas proximidades de um supermercado.

Sensibilizadas com a situação, elas recolheram o animal e passaram a cuidar dele.