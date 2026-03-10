A OAB Franca (Ordem dos Advogados do Brasil de Franca) inicia nesta terça-feira, 10, uma série de eventos gratuitos, que acontecerão no auditório da OAB, em homenagem ao Mês da Mulher. O tema é “Entre Processos & Propósitos” e terá quatro ações durante o mês de março.

Os temas presentes na programação, elaborada pela Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher e Comissão de Igualdade Racial, abordam saúde mental, autonomia financeira, mulheres na política e violência de gênero. Os eventos são abertos ao público em geral, não só para advogadas.

"Esse mês é muito mais do que uma data comemorativa. É a oportunidade de colocar na agenda pública temas que ainda são silenciados: violência de gênero, saúde mental, autonomia financeira e o direito de ser mãe. A força desta programação está na união das nossas três comissões, que trabalham juntas para que cada mulher que passar pelo auditório da OAB saia mais informada, mais segura e mais livre”, disse Luiza Gouvêa, presidente da OAB Franca.