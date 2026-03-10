A OAB Franca (Ordem dos Advogados do Brasil de Franca) inicia nesta terça-feira, 10, uma série de eventos gratuitos, que acontecerão no auditório da OAB, em homenagem ao Mês da Mulher. O tema é “Entre Processos & Propósitos” e terá quatro ações durante o mês de março.
Os temas presentes na programação, elaborada pela Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher e Comissão de Igualdade Racial, abordam saúde mental, autonomia financeira, mulheres na política e violência de gênero. Os eventos são abertos ao público em geral, não só para advogadas.
"Esse mês é muito mais do que uma data comemorativa. É a oportunidade de colocar na agenda pública temas que ainda são silenciados: violência de gênero, saúde mental, autonomia financeira e o direito de ser mãe. A força desta programação está na união das nossas três comissões, que trabalham juntas para que cada mulher que passar pelo auditório da OAB saia mais informada, mais segura e mais livre”, disse Luiza Gouvêa, presidente da OAB Franca.
A palestra “Debate sobre a mobilização do Direito na regulamentação da barriga de aluguel no Brasil”, além do lançamento do livro “Por Uma Chance”, da advogada e coautora Taise Rayes, acontecem a partir das 19h desta terça-feira. O livro conta uma trajetória pessoal de Taise em busca da maternidade. Impossibilitada de engravidar, a advogada recorreu à gestação por substituição nos Estados Unidos - prática não permitida no Brasil, onde a legislação admite apenas a barriga solidária, entre parentes, com rígidos critérios.
Os valores arrecadados nas vendas das obras serão destinados a uma instituição de caridade.
Outros eventos
No dia 18 de março, às 17h, acontece a palestra “Corpos, Vozes e Poder: as Múltiplas Faces da Violência de Gênero”, com Thainara Faria e Grasiela Lima. Ainda haverá uma participação especial da artista plástica Isa do Rosário, com exposição de obras, e da cantora Lyvia Lima, em performance musical ao vivo.
Já no dia 20 de março, a partir das 8h30, haverá o “Café da Manhã das Mulheres - Manhã de Equilíbrio & Movimento”, com uma recepção com parceiros, alongamento e treino leve e um talk com Manuela do Val Rocha Bernardinelli e Luciana de Oliveira Scapim Volpe, onde as mulheres falarão sobre desafios da saúde mental na vida contemporânea da mulher advogada.
Como evento final, no dia 24 de março, às 18h, será realizada a palestra “Dinheiro, Decisão e Liberdade: Organize Sua Renda, Valorize Seu Trabalho e Tenha Mais Liberdade de Escolha”, com Mariana Junqueira Munhoz, que abordará autonomia financeira feminina.
Para os eventos, é solicitada, como contribuição simbólica, a doação de absorventes, que serão destinados ao Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), em apoio a mulheres vítimas de violência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.