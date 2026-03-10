A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do tatuador Vitor Fonseca, de 42 anos, agredido durante o Carnaval na cidade de Nuporanga, a 50 km de Franca. O acusado, Vítor Manoel, de 25 anos, foi indiciado por lesão corporal seguida de morte, segundo o delegado responsável pelo caso, Clodoaldo Vieira Delgado.

De acordo com o delegado, a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Nuporanga foi baseada na análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, o que permitiu a rápida identificação do autor. O agressor foi localizado ainda no mesmo dia em que as investigações começaram, após o Carnaval, e compareceu à delegacia acompanhado de dois advogados. Ele confessou a autoria do crime e apresentou sua versão para a motivação.

Segundo o inquérito, a morte ocorreu em razão de traumatismo cranioencefálico. Conforme a apuração policial, o agressor desferiu um soco no rosto da vítima, que caiu para trás e bateu a parte de trás da cabeça no calçamento da via pública.

O crime