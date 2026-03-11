Após uma corrente de união e solidariedade, o caminhão com doações arrecadadas em Franca com diversos mantimentos e utensílios chegou no domingo, 8, à cidade de Ubá (MG), castigada por fortes chuvas e deslizamentos de terra no fim de fevereiro.
O caminhão saiu de Franca ainda no sábado, 7, carregado com água, cestas básicas, colchões, leite, fraldas, além de uma grande quantidade de roupas e sapatos.
A ação foi possível após a iniciativa do empresário Fábio Junior, que disponibilizou um caminhão com motorista para transportar os mantimentos até Ubá.
Em vídeos gravados durante a viagem, o empresário registrou o momento da entrega das doações e também mostrou os estragos causados pelas chuvas, com muita lama pelas ruas.
“Quero agradecer a Deus, primeiramente, e a todo o pessoal de Franca, da região e também de fora que deu essa força pra gente”, disse Fábio.
Tragédia em Minas Gerais
Ao menos 73 pessoas morreram na Zona da Mata de Minas Gerais em razão das fortes chuvas que atingiram a região na noite de segunda-feira, 23 de fevereiro. Os óbitos foram confirmados nas cidades de Ubá e Juiz de Fora.
As mortes ocorreram em decorrência de enchentes e deslizamentos de terra. Diversos imóveis acabaram desabando durante o temporal que atingiu a região.
