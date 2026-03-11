Após uma corrente de união e solidariedade, o caminhão com doações arrecadadas em Franca com diversos mantimentos e utensílios chegou no domingo, 8, à cidade de Ubá (MG), castigada por fortes chuvas e deslizamentos de terra no fim de fevereiro.

O caminhão saiu de Franca ainda no sábado, 7, carregado com água, cestas básicas, colchões, leite, fraldas, além de uma grande quantidade de roupas e sapatos.

A ação foi possível após a iniciativa do empresário Fábio Junior, que disponibilizou um caminhão com motorista para transportar os mantimentos até Ubá.