A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) conquistou o 1º lugar nacional no Programa de Excelência da Certisign, que avalia critérios como sigilo de dados, conexões protegidas, servidores, qualificação da equipe e atendimento ao cliente. A premiação analisou cerca de 400 autoridades de registro em todo o Brasil e reconheceu a unidade de Franca como a mais bem avaliada nos processos de segurança.
Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o reconhecimento nacional reforça o trabalho desenvolvido pela associação na área de certificação digital e a confiança oferecida aos clientes que utilizam o serviço.
“Essa conquista reforça o compromisso da Acif com segurança, confiança e qualidade. Estar no 1º lugar nacional do Programa de Excelência da Certisign demonstra que nossos clientes podem ter total tranquilidade ao utilizar o Certificado Digital Acif. Esse reconhecimento confirma que seguimos os mais altos padrões de proteção de dados, qualificação de equipe e qualidade no atendimento”, disse o presidente.
De acordo com o coordenador do departamento, Alexandre Fortes, a qualificação constante da equipe é um dos pilares para garantir a segurança e a confiabilidade do processo de emissão dos certificados.
“Mantemos nossa equipe atualizada por meio de todos os treinamentos anuais da Universidade Certisign. Essas formações priorizam a reciclagem dos agentes de registro em pilares críticos, como, segurança e sigilo de dados dos clientes, excelência no atendimento e conformidade nos processos de validação. Oferecemos suporte especializado orientando nossos clientes em casos de dúvidas na instalação e utilização dos certificados”, disse.
O Certificado Digital da Acif atua há mais de 15 anos no mercado e realiza atendimentos presenciais na rua Monsenhor Rosa, em Franca. O processo pode ser feito sem necessidade de agendamento e a emissão do certificado pode ser concluída em poucos minutos.
Também há a opção de agendar atendimento online, com emissão por videoconferência, ou solicitar o serviço de delivery. Nesse caso, um agente certificador credenciado se desloca até o endereço indicado para realizar o procedimento. Interessados podem entrar em contato com a entidade pelo WhatsApp (16) 99973-0199.
