A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) conquistou o 1º lugar nacional no Programa de Excelência da Certisign, que avalia critérios como sigilo de dados, conexões protegidas, servidores, qualificação da equipe e atendimento ao cliente. A premiação analisou cerca de 400 autoridades de registro em todo o Brasil e reconheceu a unidade de Franca como a mais bem avaliada nos processos de segurança.

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o reconhecimento nacional reforça o trabalho desenvolvido pela associação na área de certificação digital e a confiança oferecida aos clientes que utilizam o serviço.

“Essa conquista reforça o compromisso da Acif com segurança, confiança e qualidade. Estar no 1º lugar nacional do Programa de Excelência da Certisign demonstra que nossos clientes podem ter total tranquilidade ao utilizar o Certificado Digital Acif. Esse reconhecimento confirma que seguimos os mais altos padrões de proteção de dados, qualificação de equipe e qualidade no atendimento”, disse o presidente.