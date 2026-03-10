Uma pastelaria localizada na Vila Rezende, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada desta terça-feira, 10. O crime ocorreu por volta das 3h50 na Pastelaria Moreira, situada na rua Guerino Alfredo Minervino.
De acordo com informações repassadas por uma funcionária do estabelecimento, um homem invadiu o local após arrombar o portão da frente. Ele teria utilizado uma barra de ferro para estourar o portão e conseguir acesso ao interior da pastelaria.
Após entrar no imóvel, o suspeito furtou um celular, moedas que estavam no caixa, além de refrigerantes e balas. O prejuízo estimado pelo estabelecimento é de aproximadamente R$ 2,5 mil.
Imagens das câmeras de segurança registraram a ação. Nas gravações, o homem aparece entrando na pastelaria agachado, vestindo um lençol enrolado na cabeça, formando uma espécie de capa, enquanto realiza o furto dos itens.
Segundo a funcionária, um boletim de ocorrência ainda será registrado para que o caso seja investigado. Até o momento, o autor do crime não foi identificado.
