Uma pastelaria localizada na Vila Rezende, em Franca, foi alvo de furto durante a madrugada desta terça-feira, 10. O crime ocorreu por volta das 3h50 na Pastelaria Moreira, situada na rua Guerino Alfredo Minervino.

De acordo com informações repassadas por uma funcionária do estabelecimento, um homem invadiu o local após arrombar o portão da frente. Ele teria utilizado uma barra de ferro para estourar o portão e conseguir acesso ao interior da pastelaria.

Após entrar no imóvel, o suspeito furtou um celular, moedas que estavam no caixa, além de refrigerantes e balas. O prejuízo estimado pelo estabelecimento é de aproximadamente R$ 2,5 mil.