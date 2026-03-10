A escalada do conflito no Oriente Médio envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel já começa a refletir no bolso dos motoristas em Franca. Postos de combustíveis da cidade passaram a vender o diesel até R$ 2 mais caro nesta semana, em comparação aos valores praticados anteriormente.

A equipe do Portal GCN/Rede Sampi percorreu alguns dos principais corredores da cidade - como as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Brasil e Presidente Vargas - para verificar a variação nos preços.

Em um posto na avenida Santa Cruz, o litro do diesel que era vendido a R$ 6,39 subiu para R$ 6,89 na segunda-feira, 9. Já nesta terça-feira, 10, o combustível passou a ser comercializado por R$ 7,99.