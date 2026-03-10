A unidade do supermercado Big Compra na avenida Brasil, em Franca, foi liberada pela Vigilância Sanitária após cumprir todas as adequações exigidas em fiscalização realizada em fevereiro. O estabelecimento passou por reformas estruturais, reforçou procedimentos de segurança alimentar e ampliou o controle de pragas.

A crise teve início quando denúncias revelaram a presença de roedores no depósito e irregularidades sanitárias. Na ocasião, 92 quilos de carne imprópria para consumo foram descartadas. Segundo a empresa, houve uma falha logística, porque os alimentos já estavam separados para descarte. O supermercado recebeu prazo de 10 dias para corrigir as falhas sob risco de multa de até R$ 384 mil. Com a regularização confirmada, a penalidade foi reduzida a R$ 10 mil.

Reformas estruturais e novos procedimentos

As adequações abrangeram diferentes setores da loja. Na área de depósito, o supermercado realizou pintura completa e afastou produtos que estavam em contato direto com as paredes, além de reforçar os processos de limpeza e organização. O controle de pragas, que já era terceirizado, passou por ampliação para garantir monitoramento mais frequente.