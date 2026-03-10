Veja o obituário desta terça, 10, em Franca:
Nome: Maria Myrthis Caleiro
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG)
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aparecida Rossi de Melo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: José Deodato Ribeiro
Idade: 81 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Nilton Alexandre Andreali
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
