10 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça, 10, em Franca:

Nome: Maria Myrthis Caleiro
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG)
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aparecida Rossi de Melo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: José Deodato Ribeiro 
Idade: 81 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nilton Alexandre Andreali 
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários