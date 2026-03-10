Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 9, após ser flagrado furtando objetos no Cemitério da Saudade, localizado na região central de Franca.
De acordo com informações da PM, funcionários do cemitério perceberam a movimentação suspeita quando viram o homem pulando o muro para o interior do local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e equipes se deslocaram rapidamente até o cemitério.
Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito ainda nas imediações e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados diversos objetos que haviam sido retirados de túmulos, entre eles vasos, cruzes de bronze e placas de identificação utilizadas nas sepulturas.
Todo o material estava em posse do homem no momento da abordagem, o que confirmou o furto. Os objetos foram apreendidos pelos policiais e posteriormente devolvidos à administração do cemitério.
Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda segundo a polícia, o homem é natural da cidade de Campinas (SP) e já possui antecedentes criminais por crimes de roubo e furto.
