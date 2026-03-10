Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 9, após ser flagrado furtando objetos no Cemitério da Saudade, localizado na região central de Franca.

De acordo com informações da PM, funcionários do cemitério perceberam a movimentação suspeita quando viram o homem pulando o muro para o interior do local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e equipes se deslocaram rapidamente até o cemitério.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito ainda nas imediações e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados diversos objetos que haviam sido retirados de túmulos, entre eles vasos, cruzes de bronze e placas de identificação utilizadas nas sepulturas.