Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira, 10, na avenida Nelson Nogueira, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via, em direção à ponte da Vila São Sebastião. A condutora de um Renault Duster prata trafegava pela faixa da esquerda e relatou que sinalizou para mudar de lado da pista, com a intenção de ir para a faixa da direita e realizar uma ultrapassagem em outro veículo que estava na avenida.

No momento da manobra, o carro acabou atingindo uma motocicleta Sahara 300 preta, que seguia pelo lado direito da via, no mesmo sentido.