Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira, 10, na avenida Nelson Nogueira, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via, em direção à ponte da Vila São Sebastião. A condutora de um Renault Duster prata trafegava pela faixa da esquerda e relatou que sinalizou para mudar de lado da pista, com a intenção de ir para a faixa da direita e realizar uma ultrapassagem em outro veículo que estava na avenida.
No momento da manobra, o carro acabou atingindo uma motocicleta Sahara 300 preta, que seguia pelo lado direito da via, no mesmo sentido.
A motorista afirmou que não viu o motociclista ao fazer a mudança de faixa.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima no local. O motociclista apresentava ferimento em um dos pés e precisou ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
A condutora do Duster permaneceu no local durante todo o atendimento. No carro, ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o trânsito na região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.