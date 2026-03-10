Uma ocorrência envolvendo uma carreta chamou a atenção de motoristas na noite de segunda-feira, 9, em Franca. O cavalo mecânico do veículo - parte frontal responsável pela tração - acabou se soltando, provocando a interdição de um trecho da avenida Wilson Sábio de Melo, no Distrito Industrial.
O incidente aconteceu nas proximidades da empresa Ferracini. Segundo informações de testemunhas, o cavalo da carreta se desprendeu, deixando o módulo de carga parado na pista e impedindo a passagem de veículos.
Por conta da situação, o trânsito precisou ser interrompido temporariamente no local, gerando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela avenida.
Apesar do transtorno, não houve feridos ou acidentes decorrentes do problema. As circunstâncias que levaram ao desprendimento da peça ainda não foram esclarecidas.
O trecho permaneceu interditado até a retirada do veículo.
