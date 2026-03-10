Uma ocorrência envolvendo uma carreta chamou a atenção de motoristas na noite de segunda-feira, 9, em Franca. O cavalo mecânico do veículo - parte frontal responsável pela tração - acabou se soltando, provocando a interdição de um trecho da avenida Wilson Sábio de Melo, no Distrito Industrial.

O incidente aconteceu nas proximidades da empresa Ferracini. Segundo informações de testemunhas, o cavalo da carreta se desprendeu, deixando o módulo de carga parado na pista e impedindo a passagem de veículos.

Por conta da situação, o trânsito precisou ser interrompido temporariamente no local, gerando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela avenida.