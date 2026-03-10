Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o fim de semana, em Igarapava, após tentar dispensar entorpecentes ao perceber a aproximação de uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com informações da corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando notaram a atitude suspeita do indivíduo. Ao visualizar a viatura, ele teria jogado objetos no chão e acelerado o passo na tentativa de evitar a abordagem.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e uma busca pessoal. Com o suspeito, foram encontrados um aparelho celular e R$ 75 em dinheiro. Durante averiguação, no local onde os objetos haviam sido descartados, os policiais localizaram dez embalagens plásticas do tipo “zip”, contendo cocaína. A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos para investigação.