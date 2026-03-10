10 de março de 2026
NA REGIÃO

Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da PM

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/PM
A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos para investigação
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o fim de semana, em Igarapava, após tentar dispensar entorpecentes ao perceber a aproximação de uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com informações da corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando notaram a atitude suspeita do indivíduo. Ao visualizar a viatura, ele teria jogado objetos no chão e acelerado o passo na tentativa de evitar a abordagem.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e uma busca pessoal. Com o suspeito, foram encontrados um aparelho celular e R$ 75 em dinheiro. Durante averiguação, no local onde os objetos haviam sido descartados, os policiais localizaram dez embalagens plásticas do tipo “zip”, contendo cocaína. A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos para investigação.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada para apreciação do delegado de plantão.

Após análise do caso, o suspeito permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

