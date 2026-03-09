Uma adolescente de 15 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada desta sexta-feira, 6, no bairro Bela Vista, em Passos (MG). Segundo o registro policial, a jovem estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com a moto de um guarda civil municipal que realizava patrulhamento. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Espírito Santo e Pará.

O guarda municipal, de 34 anos, sofreu ferimentos no rosto. Já o condutor da outra motocicleta, de 19 anos, e a adolescente tiveram ferimentos graves. Todos foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Passos.

A adolescente, identificada como Nicole Lopes Fraga, deu entrada no hospital em estado grave. Ela foi intubada e levada imediatamente ao bloco cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.