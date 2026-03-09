09 de março de 2026
TRAGÉDIA

Adolescente de 15 anos morre após colisão com moto da GCM

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Nicole Lopes Fraga, adolescente de 15 anos, morreu após um acidente
Uma adolescente de 15 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada desta sexta-feira, 6, no bairro Bela Vista, em Passos (MG). Segundo o registro policial, a jovem estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com a moto de um guarda civil municipal que realizava patrulhamento. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Espírito Santo e Pará.

O guarda municipal, de 34 anos, sofreu ferimentos no rosto. Já o condutor da outra motocicleta, de 19 anos, e a adolescente tiveram ferimentos graves. Todos foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Passos.

A adolescente, identificada como Nicole Lopes Fraga, deu entrada no hospital em estado grave. Ela foi intubada e levada imediatamente ao bloco cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Em nota, a Guarda Civil Municipal informou que, momentos antes do acidente, uma equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da Praça da Saudade quando visualizou motocicletas realizando manobras perigosas na via. Ainda segundo a corporação, um dos condutores trafegava em alta velocidade e na contramão de direção quando acabou colidindo com a motocicleta da GCM.

A GCM também informou que a motocicleta envolvida no acidente estava com a documentação irregular.

O corpo de Nicole foi velado no sábado, 7, no Velório Municipal de Passos. O sepultamento foi realizado no período da tarde.

Em nota de pesar, a Escola Estadual "Dr. Tancredo de Almeida Neves", onde a adolescente estudava, lamentou a morte da aluna e manifestou solidariedade à família e aos amigos.

