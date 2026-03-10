Franca divulgou o balanço da quarta edição do projeto Arrastão da Dengue, realizada no último sábado, 7, na região sul da cidade. Durante a ação, foram recolhidas mais de 7,1 toneladas de materiais e objetos deixados nas calçadas pelos moradores.
O trabalho ocorreu nos bairros Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real, onde equipes da Prefeitura fizeram a coleta de itens que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
Com o resultado desta etapa, o projeto já retirou mais de 12 toneladas de materiais nas quatro edições realizadas neste ano. As ações anteriores passaram pelos Jardins Palmeiras, Anita e Residencial Júlio D’Elia, além dos bairros São José, parte da Vila Santa Cruz, Jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.
De acordo com a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, o projeto tem alcançado o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito nas residências e reforçou a importância da participação dos moradores.
“O apoio dos moradores é essencial para o sucesso do nosso trabalho para a conscientização e prevenção da dengue”, afirmou.
A Secretaria de Saúde informou que os próximos bairros atendidos serão divulgados no início desta semana. A nova etapa da ação está prevista para ocorrer no sábado, 14.
Moradores que quiserem mais informações podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelos telefones (16) 3706-8437, 3706-8438 ou 3706-8439.
Números da dengue
Segundo a Secretaria de Saúde, Franca registra até o momento 336 casos de dengue em 2026. Não há registro de mortes pela doença neste ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.