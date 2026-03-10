Franca divulgou o balanço da quarta edição do projeto Arrastão da Dengue, realizada no último sábado, 7, na região sul da cidade. Durante a ação, foram recolhidas mais de 7,1 toneladas de materiais e objetos deixados nas calçadas pelos moradores.

O trabalho ocorreu nos bairros Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real, onde equipes da Prefeitura fizeram a coleta de itens que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Com o resultado desta etapa, o projeto já retirou mais de 12 toneladas de materiais nas quatro edições realizadas neste ano. As ações anteriores passaram pelos Jardins Palmeiras, Anita e Residencial Júlio D’Elia, além dos bairros São José, parte da Vila Santa Cruz, Jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano.