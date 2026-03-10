10 de março de 2026
EM PAUTA

Câmara vota taxa para custeio de obra e programa Pé na Faixa

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca

Um trecho de terra da avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, poderá ser asfaltado em breve. Para viabilizar a obra, a Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 10, um projeto de lei que autoriza o custeio de parte dos trabalhos de pavimentação e drenagem no local.

O Legislativo também analisará um projeto que cria o programa Pé na Faixa, voltado à conscientização da população sobre os riscos no trânsito e à prevenção de atropelamentos. Os vereadores ainda apreciarão a proposta que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio.

Custeio de obra de infraestrutura

De acordo com o projeto do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a obra na avenida Geraldo Teodoro Martins prevê a implantação de pavimentação asfáltica, sistema de drenagem de águas pluviais, guias, sarjetas, calçadas e serviços complementares ao longo da via.

O orçamento estimado para a execução dos serviços é de R$ 1.585.817,02. Conforme o texto, o valor poderá ser parcialmente custeado pelos proprietários de imóveis diretamente beneficiados pela obra, por meio da contribuição de melhoria — um tributo previsto na legislação para casos em que obras públicas resultam em valorização de propriedades privadas.

A cobrança deverá atingir 22 lotes localizados na área de influência direta da obra, que somam cerca de 7 mil metros quadrados. O valor individual a ser pago será calculado conforme o custo da obra e a valorização estimada de cada imóvel, respeitando o limite de que nenhum proprietário pague mais do que o aumento de valor obtido pelo seu terreno.

Segundo o projeto, a contribuição será lançada somente após a conclusão da obra. O pagamento poderá ser feito à vista ou de forma parcelada em prestações mensais, que ainda serão definidas por decreto municipal.

Pé na Faixa

O Legislativo também votará um projeto que cria o programa “Pé na Faixa”, de autoria de Zezinho Cabeleireiro (PSD), voltado à promoção da conscientização, educação e fiscalização do respeito às faixas de pedestres por motoristas.

Entre os objetivos da iniciativa, estão promover a segurança dos pedestres, incentivar o cumprimento da legislação de trânsito e estimular a construção de um trânsito mais humanizado. A proposta também pretende fortalecer a cultura de valorização da vida e incentivar práticas de mobilidade urbana mais seguras e sustentáveis.

Para alcançar esses resultados, o projeto prevê campanhas de conscientização nos meios de comunicação, ações educativas em ruas e faixas de pedestres, além de palestras e atividades em escolas públicas e privadas. Também estão previstas orientações a motoristas sobre a prioridade do pedestre e incentivo para que quem for atravessar a rua sinalize a intenção com a mão, aumentando a visibilidade e a segurança na travessia.

A proposta ainda prevê melhorias na sinalização viária, como revitalização de faixas existentes, instalação de placas com a mensagem “Pé na Faixa”, implantação de lombofaixas e estudos para criação de novas travessias em locais de grande circulação. As ações de fiscalização deverão ter caráter prioritariamente educativo, com participação de agentes de trânsito e possibilidade de parcerias com escolas, entidades e empresas locais.

Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio

Por fim, a Câmara votará uma proposta dos vereadores Marília Martins (PSOL) e Gilson Pelizaro (PT) que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. O texto estabelece ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, além de garantir assistência e proteção às vítimas e aos seus dependentes.

Entre os objetivos do programa estão reduzir os casos de feminicídio no município, fortalecer a rede de atendimento às mulheres em situação de violência e garantir seus direitos. O projeto também busca promover ações educativas e combater estereótipos e discriminações que contribuem para a violência de gênero.

A iniciativa ainda prevê capacitação contínua de agentes públicos nas áreas de segurança, saúde, educação e assistência social, criação de mecanismos para evitar a revitimização das mulheres nos serviços de atendimento e acompanhamento psicológico de vítimas e familiares. O texto também inclui campanhas de conscientização e prioridade para mulheres em situação de violência em programas sociais, de emprego e habitação.

