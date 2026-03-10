Um trecho de terra da avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, poderá ser asfaltado em breve. Para viabilizar a obra, a Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 10, um projeto de lei que autoriza o custeio de parte dos trabalhos de pavimentação e drenagem no local.

O Legislativo também analisará um projeto que cria o programa Pé na Faixa, voltado à conscientização da população sobre os riscos no trânsito e à prevenção de atropelamentos. Os vereadores ainda apreciarão a proposta que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio.

Custeio de obra de infraestrutura

De acordo com o projeto do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a obra na avenida Geraldo Teodoro Martins prevê a implantação de pavimentação asfáltica, sistema de drenagem de águas pluviais, guias, sarjetas, calçadas e serviços complementares ao longo da via.