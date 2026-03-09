Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cavalo caído nas escadas da arquibancada do campo de futebol de Igarapava, na região de Franca, e levantou denúncias de maus-tratos contra o animal. O caso teria acontecido na tarde desse domingo, 8.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o proprietário teria tentado conduzir o cavalo pelas escadas da arquibancada. Durante a ação, o animal caiu e, mesmo assim, teria sido puxado e arrastado pelo dono.

Nas imagens que passaram a circular na internet, o cavalo apareceu deitado na escada enquanto várias pessoas observavam a situação. O responsável pelo animal teria sido identificado.

Evento no local