Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cavalo caído nas escadas da arquibancada do campo de futebol de Igarapava, na região de Franca, e levantou denúncias de maus-tratos contra o animal. O caso teria acontecido na tarde desse domingo, 8.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o proprietário teria tentado conduzir o cavalo pelas escadas da arquibancada. Durante a ação, o animal caiu e, mesmo assim, teria sido puxado e arrastado pelo dono.
Nas imagens que passaram a circular na internet, o cavalo apareceu deitado na escada enquanto várias pessoas observavam a situação. O responsável pelo animal teria sido identificado.
Evento no local
De acordo com a Prefeitura de Igarapava, no mesmo dia, foi realizada na cidade a 4ª Cavalgada dos Amigos, organizada pelo Clube do Cavalo. Após o percurso, os participantes participaram de um almoço típico nas dependências do Ginásio de Esportes.
A administração municipal afirmou, por meio de nota, que não organizou o evento e apenas cedeu o espaço público para a realização das atividades.
Ainda segundo a prefeitura, pessoas teriam tentado conduzir o cavalo pelas escadas da arquibancada do campo de futebol, momento em que o animal caiu e depois foi retirado do local.
Clube do Cavalo se posiciona
Também em nota, o Clube do Cavalo de Igarapava afirmou que o episódio não tem relação com a organização da cavalgada.
Segundo a entidade, o percurso da cavalgada terminou por volta das 13h no portão do ginásio, e os participantes retornaram com os animais para seus locais de origem após o encerramento.
O clube informou ainda que o fato registrado no vídeo teria ocorrido durante um evento de som automotivo realizado na área do campo, que não foi organizado nem autorizado pela entidade.
A instituição também declarou que o próprio proprietário do animal teria assumido a responsabilidade pelo ocorrido.
Investigação
A Prefeitura de Igarapava afirmou que repudia qualquer prática de maus-tratos contra animais e informou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Igarapava.
