GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
NA REGIÃO

Denúncia de maus-tratos: vídeo mostra cavalo após cair em escada

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Animal caído em escada de um estádio de Igarapava

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cavalo caído nas escadas da arquibancada do campo de futebol de Igarapava, na região de Franca, e levantou denúncias de maus-tratos contra o animal. O caso teria acontecido na tarde desse domingo, 8.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o proprietário teria tentado conduzir o cavalo pelas escadas da arquibancada. Durante a ação, o animal caiu e, mesmo assim, teria sido puxado e arrastado pelo dono.

Nas imagens que passaram a circular na internet, o cavalo apareceu deitado na escada enquanto várias pessoas observavam a situação. O responsável pelo animal teria sido identificado.

Evento no local

De acordo com a Prefeitura de Igarapava, no mesmo dia, foi realizada na cidade a 4ª Cavalgada dos Amigos, organizada pelo Clube do Cavalo. Após o percurso, os participantes participaram de um almoço típico nas dependências do Ginásio de Esportes.

A administração municipal afirmou, por meio de nota, que não organizou o evento e apenas cedeu o espaço público para a realização das atividades.

Ainda segundo a prefeitura, pessoas teriam tentado conduzir o cavalo pelas escadas da arquibancada do campo de futebol, momento em que o animal caiu e depois foi retirado do local.

Clube do Cavalo se posiciona

Também em nota, o Clube do Cavalo de Igarapava afirmou que o episódio não tem relação com a organização da cavalgada.

Segundo a entidade, o percurso da cavalgada terminou por volta das 13h no portão do ginásio, e os participantes retornaram com os animais para seus locais de origem após o encerramento.

O clube informou ainda que o fato registrado no vídeo teria ocorrido durante um evento de som automotivo realizado na área do campo, que não foi organizado nem autorizado pela entidade.

A instituição também declarou que o próprio proprietário do animal teria assumido a responsabilidade pelo ocorrido.

Investigação

A Prefeitura de Igarapava afirmou que repudia qualquer prática de maus-tratos contra animais e informou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Igarapava.

