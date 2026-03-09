09 de março de 2026
ZONA SUL

Dois motociclistas ficam feridos durante chuva em Franca

Por | da Redação
Sampi/Franca
Viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros durante o atendimento
Viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros durante o atendimento

Um homem e uma mulher ficaram feridos no começo da noite desta segunda-feira, 9, após caírem das motos que conduziam na avenida Emílio Paludetto, próximo à rotatória com a avenida São Vicente, na região Sul de Franca.

Os motociclistas seguiam pela Emílio Paludetto, sentido São Vicente. Ao se aproximarem da rotatória, o trânsito começou a ficar congestionado por causa da chuva registrada no início da noite.

Para evitar uma possível colisão traseira com os veículos à frente, os dois motociclistas teriam freado bruscamente. Com a pista molhada, eles perderam o controle das motos e acabaram caindo no asfalto.

Após o acidente, o trânsito ficou lento na avenida.

Motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos às vítimas até a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram o socorro.

Os dois motociclistas foram encaminhados para uma unidade de saúde da cidade. O estado de saúde deles não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

